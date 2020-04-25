Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazan ayının nispeten uzun günlere gelmesiyle birlikte uzmanlar su kaybına karşı uyarıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalmaması adına, iftardan başlayarak sahura kadar 20’şer dakika aralıkla 22.5 litre kadar su içilmeli.

Doruk Sağlık Grubu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Doruk Sağlık Grubu’ndan Diyetisyen Fatma Nur Çalışır, ramazan ayı beslenmesi ve su kaybı konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ramazan ayı içerisinde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de aşırı su kaybı olduğunu belirten Diyetisyen Fatma Nur Çalışır, vücudun susuzluk yaşamaması için iftardan başlayarak sahura kadar 20’şer dakika arayla, 22.5 litre kadar su içilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yeterli suyun alınması için iftarda ve sahurda sulu yiyeceklerin ve yemeklerin tercih edilmesi önemli olduğunu kaydeden Diyetisyen Çalışır, tuzlu, şekerli ve kızartılmış ürünlerden uzak durulması uyarısı yaptı. Fatma Nur Çalışır, “İftardan sahura kadar olan dönemde meyve olarak da su içeriği yüksek olan taze meyveleri tercih etmek gerekiyor” dedi.

Su kaybının midede ciddi sorunlara yol açabildiğinin altını çizen Diyetisyen Fatma Nur Çalışır, “Su kaybı nedeniyle vücudun sıvı ve elektrolit dengesi bozuluyor. Bununla birlikte düşük tansiyon, baş dönmesi, mide bulantısı ve kabızlık gibi sorunlar baş gösteriyor. Metabolizmanın uzun süre susuz kalması, böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları reflü ve kilo alma rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu yüzden ve de özellikle bu salgın döneminde iftar ve sahur arasındaki su tüketimine olduğundan fazla dikkat edelim” diye konuştu.

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