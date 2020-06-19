Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sonrası Bursa'da sanayinin çarkları hızla dönüyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "1 Haziran sonrası 2 otomobil fabrikasında üretimde yüzde 90, yan sanayinde yüzde 75, ahşap imalatında yüzde 70 rakamına ulaşıldı" "Otomotiv yan sanayinde yeni siparişlerin alınması heyecan verici, Cumhurbaşkanımız liderliğinde güzel işlere imza atacağız" "Yerli otomobil fabrikasının temeli kısa sürede atılacak"

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'te kurulacak yerli otomobil fabrikasının temelinin kısa sürede atılacağını söyledi. Alinur Aktaş, pandemi sonrası 1 Haziran'dan itibaren Bursa'da sanayinin çarklarının hızla döndüğünü belirterek, "2 otomotiv fabrikasında üretimde yüzde 90, yan sanayide yüzde 75, mobilyada yüzde 70 kapasite üretim rakamı yakalandı. Otomotiv yan sanayisinde yeni siparişlerin alınması heyecan verici. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel işleri imza atacağız" dedi.

Pandemi sonrası Bursa'da sanayinin çarkları hızla dönüyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "1 Haziran sonrası 2 otomobil fabrikasında üretimde yüzde 90, yan sanayinde yüzde 75, ahşap imalatında yüzde 70 rakamına ulaşıldı" "Otomotiv yan sanayinde yeni siparişlerin alınması heyecan verici, Cumhurbaşkanımız liderliğinde güzel işlere imza atacağız" "Yerli otomobil fabrikasının temeli kısa sürede atılacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'te kurulacak yerli otomobil fabrikasının temelinin kısa sürede atılacağını söyledi. Alinur Aktaş, pandemi sonrası 1 Haziran'dan itibaren Bursa'da sanayinin çarklarının hızla döndüğünü belirterek, "2 otomotiv fabrikasında üretimde yüzde 90, yan sanayide yüzde 75, mobilyada yüzde 70 kapasite üretim rakamı yakalandı. Otomotiv yan sanayisinde yeni siparişlerin alınması heyecan verici. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel işleri imza atacağız" dedi.
Alinur Aktaş, gündeme ve yeni projelere ilişkin Merinos Gölpark'ta basın toplantısı düzenledi.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da 1,5 saat başbaşa görüşme yaptıklarını, sonrasında Ankara'da bazı bakanlarla görüştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, "Korona virüsle ilgili hepimize büyük geçmiş olsun. Maskeyle oturuyoruz. Maske şehrimiz için bir zorunluluk. Bir süre daha devam edecek. Bugüne kadar hassasiyet gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Vefat sayılarında ciddi yükselme olmasa da vaka sayılarında son bir haftada yükselme seyriyle ilgili bir hareketlenme olduğu için maske, mesafe ve temizlik konusunda tavizsiz hareket etme mecburiyetimiz var. Güçlü bir devlet, güçlü bir şehir olduğumuzu bu süreçte gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız başta Sağlık Bakanımız, ilgili bakanlara, valimize, sağlık müdürümüze, sağlık çalışanlarımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlamalarında sorunsuz ve sıkıntısız şekilde atlattık. Gerçekten biz bu manada önemli işleri başarmışız. Sağlık yatırımları başta olmak üzere. Bunların sürdürülebilir olması için Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın gayretlerini görüyoruz. Uluslararası toplantılara katıldım. Gurur duydum. 1,5 ay önce Brezilya Belediyeler Birliği’nin toplantısına katıldım 2 saat toplantı yaptık. Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Şahin ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak ben katıldım. 25 şehir başkanı katıldı. Sau Paola başkanı sormuştu. Vefat sayıları onlarda 1500 civarındaydı. Bizde 2500 civarındaydı. Bizde 4700’lerde, onlarda 40 binleri geçti. Sağlık Bakanları istifa etti. Çok ciddi panik var. Dün Türkiye Belediyeler Birliği olarak Gaziantep, İzmir, Bursa, Balıkesir, Denizli gibi 15 başkanın katıldığı Almanya’daki belediyelerle biraraya geldik. 2 saatlik keyifli konferans oldu. Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda bir dizi kararlar alındı. Yıl sonuna doğru İstanbul’da biraraya gelip, faaliyete dökebilmek adına hamlelerimiz olacak. İstanbul’dan sonra Alman firmalarının en çok yatırım yaptığı şehir Bursa. Almanya’da çalışan çok ciddi sayıda Bursalı var. Orada kadim bağlarımız var. 1960’lı yıllara, 3 hatta 4.kuşak. Almanya gibi güçlü bir ülkeyle bu bağlantıları önemsiyoruz. Ülkemizde sağlık yatırımları başta süreçle ilgili tebrikleri ziyadesiyle bizleri gururlandırdı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "biz bize yeteriz" kampanyaları, farklı hamleler, finans desteklerine yerelde kayıtsız kalmadıklarının altını çizen Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanuni olarak bir yanlışa da düşmeden neler yapabiliriz noktasında milletvekillerimizle, il başkanımız ve parti yöneticilerimiz, tüm belediye başkanlarıyla farklı zamanlarda görüşmelerimiz oldu. Bazı destek ve katkılarımız oldu. Amaç dönemi hasarsız geçirmekti. Sosyal yardımları, vefa destek grupları adı altında çalışmalar yapıldı. Bir ilçe belediye başkanımız aradı beni. Farklı siyasi partiden, "siz alternatif dağıtım grubumusunuz" diye sordu. Kaymakamlık listeleri olmadan yapmamız mümkün değil. Biz nihayetinde yaptığımız tüm iş ve işlemleri 17 ilçe çatısı altında olduğumuz için onlara bakarak yapıyoruz. O belediye başkanı da espriyle "sizin paket daha zengin" dedi"
Pandemi sürecini kayıpsız hasarsız atlatmak için çaba sarfedildiğini belirten Aktaş, "Bu noktada özel gayret gösterildi. Ekip arkadaşlarımın her biri seferber oldu. İl Teşkilatımız 60 yaş üzerini aradı, biz bir grup oluşturup aradık. Muhakkak eksik aksaklıklar olmuştur. Ama ciddi manada övgüler aldık. Kiralarla alakalı, Buski’deki uygulamalar, sosyal yardımlar yaptık. Fırsata çevirdik. Başta ana arter olmak üzere Namazgah İpekçilik Yeşil Caddesi gibi noktalarda yıllardır yoğun trafikten el atılamayan konularla alakalı bir dizi çalışmaları hayata geçirdik. 80 bin ton asfalt kaplama yaptık. 3 günlük yasaklar sürecinde yaptık. Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Bizim ulaşımla alakalı, insanlara konforlu ulaşım sunmak için; ister kendi ister otobüs veya metroyla hareket etsin, konforlu ulaşım sunmak mecburiyetimiz ve önceliğimiz var" şeklinde konuştu.
1 Haziran tarihi itibariyle yeni normal sürece başladıklarını vurgulayan Alinur Aktaş, "İş adamlarıyla buluşuyorum. Valimiz ve 30 sanayicimizle akşam yemeğinde beraberdik. Projelerden bahsettim. 2 otomotiv fabrikamız var. Yüzde 90’lı rakamları görmüş olmaları 1 Hazirandan itibaren sevindirici bir durum. Otomotiv yan sanayinde yüzde 75, haricinde çok yeni siparişlerin alınması heyecan verici. Ülkemizin iyi hamlesi ve dış ilişkilerdeki hamlenin faydalarını görüyoruz, sözünü önemsiyorum. Ahşap sanayisinde yüzde 65, yüzde 70 rakamları görüldü. İhracat çarklarının tekrar dönmesini kıymetli ve değerli buluyorum. Biz güçlü bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel işlere imza atacağız. Emek Şehir Hastanesi’nin 1 milyarlık yatırımının ihale süreci başladı. Milletvekillerimiz yeni bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ziyarette bulundular. Haziran sonu Temmuz başı ihale yapılacak. Şehir içi metro için bakanlık marifetiyle ilk kez çalışma yapılacak. TOGG ile 2 hafta önce Sanayi ve Teknoloji Ulaştırma Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımıza bağlı DSİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı üst düzey yöneticiler düzeyinde toplantı yaptık. Plan sürecini tamamladık. 17 Mayıs tarihi itibariyle süreç başladı. Zeminle alakalı içme ve kullanma suyuyla alakalı beraberindeki dere ıslahıyla alakalı yeni yapılacak yollar ve kavşaklarla alakalı çalışmalar var. Süreçlerinin halledilmesiyle ilgili gerekli görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdim. Burada kısa sürede temel atma işinin yapılacağını ifade etmek istiyorum. Pandemi ile ilgili "süreç sıkıntıya girer, otomobil fabrikası hayal olur" gibi düşüncesine kapılanlarına söylüyorum. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Otomobil fabrikasının temeli kısa sürede atılacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
YEREL HABERLER Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi ...
Kestel’e açık hava kütüphanesi
YEREL HABERLER Kestel’e açık hava kütüphanesi
Klima veya yüksek ses sizi korona hastası yapabilir
YEREL HABERLER Klima veya yüksek ses sizi korona hastası yapabilir
Çöken istinat duvarı enkazında kaldığı sanılan kişiyi arama çalışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Çöken istinat duvarı enkazında kaldığı sanılan kişiyi ...
Başkan Yılmaz pazarın nabzını tuttu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz pazarın nabzını tuttu
Başkan Alinur Aktaş, tarih verip açıkladı Bey Sarayı ortaya çıkıyor, Hanlar Bölgesi’nin etrafı temizleniyor, Çelikpalas Oteli’nin arkasında 32 yıl önce inşa edilen otel inşaatı yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılıyor Atatürk Kapalı Spor Salonu ve yüzme havuzu da yıkılarak Millet Bahçesi’ne dahil edilecek T2 hattı eksikleri için 2 ay içinde ihale edilip bir yıl içinde faaliyete başlayacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Budo satılmayacak” “Trafiği rahatlatmak için mesaide esneklik çalışması valimizin gündeminde. Ağustos sonu bir çalışma yapılacak” “Mudanya’nın sit meselesinin 24 Hazirandaki kurul toplantısında halledilmesini bekliyoruz” “ 1 Hazirandan sonra iki otomotiv fabrikamız yüzde 90, otomotiv yan sanayi yüzde 75, ahşap imalatçıları yüzde 70’li rakamları gördü. Sanayide dişliler dönmeye başladı”
YEREL HABERLER Başkan Alinur Aktaş, tarih verip açıkladı Bey Sarayı ...
Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı
Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o anlar kamerada / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o ...
Mustafakemalpaşa Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 15 ton gıda dağıtacak
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 15 ...
Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tahliyesini istedi
YEREL HABERLER Öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü ...
Fethiye Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Fethiye Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor
Liseli İskender'in öldüğü kazada bilirkişi raporu alınacak
YEREL HABERLER Liseli İskender'in öldüğü kazada bilirkişi raporu ...
Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; o ...
İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Bileklerini kestikten sonra dördüncü kattan atlamaya kalktı
YEREL HABERLER Bileklerini kestikten sonra dördüncü kattan atlamaya ...
İznik Gölü'ne karışan derenin rengi siyaha döndü
YEREL HABERLER İznik Gölü'ne karışan derenin rengi siyaha döndü
Bursaspor'un rakibi Keçiörengücü
YEREL HABERLER Bursaspor'un rakibi Keçiörengücü
Meteoroloji'den Bursa için şiddetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Bursa için şiddetli yağış uyarısı
Buttim’den Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Buttim’den Kızılay’a kan bağışı
Bursa, Almanya ile işbirliğine hazır
YEREL HABERLER Bursa, Almanya ile işbirliğine hazır
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, otomobilden attı
YEREL HABERLER Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup, ...
Bursa'yı sel aldı, 350 yıllık köy sel sularına böyle teslim oldu Tarihi köy sular altında kaldı, bir kadın ölümden son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Bursa'yı sel aldı, 350 yıllık köy sel sularına böyle ...
Kıskançlık krizine girdi, sevgilisini pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine girdi, sevgilisini pompalı tüfekle ...
Kaza anı saniye saniye kameraya böyle yansıdı Kontrolsüz çıkış kazaya yol açtı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaza anı saniye saniye kameraya böyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X