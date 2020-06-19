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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel’e açık hava kütüphanesi

İHA

Kestel Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığının artırılması için ilçenin belli noktalarında 'Açık Hava Kütüphanesi'ni faaliyet geçirdi.

Kestel’e açık hava kütüphanesi

Kestel Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığının artırılması için ilçenin belli noktalarında ‘Açık Hava Kütüphanesi’ni faaliyet geçirdi.
Geçtiğimiz günlerde ‘Sosyal Mesafeli Bank’ projesi ile gündeme gelen Kestel Belediyesi, bu kez ‘Açık Hava Kütüphanesi’ ile dikkat çekti. Kestel Belediyesi ekipleri tarafından tasarlanan açık hava kütüphanesi, ilçenin belli noktalarına yerleştirildi. Kitapsever çocuklar, kütüphaneden sevdikleri kitapları alıp, iâde edebilecekler hem de paylaşma kültürünün yaygınlaştırılması adına kitap katkısında bulunabilecekler.
Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Koronavirüsle mücadeleye devam ederken, hayatımızı bir nebze olsun kolaylaştıracak projeler üretmek için Kestel Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açık hava kütüphanesi projemiz ile kitapsever çocuklarımızın, kütüphanelere gitmesine gerek kalmadan kitaplarına kavuşmasını sağlayacağız. Hem kitap okuma alışkanlığının arttırılması ve kitap paylaşma kültürünün oluşturulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca hemşehrilerimiz, evinden getirdikleri kitapları da açık hava kütüphanemize bağışlayabilecek‘’ diye konuştu.

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