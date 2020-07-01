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Bursa'da, gıda fabrikasında yangın (2)

DHA

ALEVLER, 2 DEPOYA SIÇRADI Bursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı. Yangın, 3 depoda devam ederken, söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine havadan da destek veriliyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yangın söndürme helikopteriyle gelen ekipler, çalışmalara katılıyor. Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR, Muammer İRTEM 2020-07-01 17:03:34

Bursa'da, gıda fabrikasında yangın (2)

<br>ALEVLER, 2 DEPOYA SIÇRADI<br>Bursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı. Yangın, 3 depoda devam ederken, söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine havadan da destek veriliyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yangın söndürme helikopteriyle gelen ekipler, çalışmalara katılıyor. Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR, Muammer İRTEM<br>2020-07-01 17:03:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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