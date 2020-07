Hamile kalabilmeyi kolaylaştıran 12 ipucu

Sağlıklı beslenme hamile kalma şansınızı yükseltiyor.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden gebe kalmayı kolaylaştıracak yöntemler hakkında bilgi verdi.

“Uzun süre gebe kalmamak için çeşitli yolları denemiş olan kadınlar çocuk yapma kararı aldıklarında bir an önce gebe kalmak ister. Kural olmamasına rağmen, 35 yaş altında ve sağlıklı bir kadında düzenli ilişkiyle gebeliğin ilk 12 ay içinde, 35 yaş üstü çiftler için 6 ay arasında gerçekleşmesi beklenir” diyen Özden, “İyi haber; sağlıklı beslenme hamile kalma şansınızı yükseltir. Öğünlerinizde yeteri kadar protein, demir, çinko, C ve D vitamini aldığınıza emin olun. Bu vitamin ve minerallerin eksikliği adet döngüsünde uzamalara, dolayısı ile daha seyrek yumurtlama ve erken dönem düşük riskinde artışla ilişkilendirilmiştir. Çok kafein tüketen biriyseniz kendinizi günlük 12 fincan ile sınırlamakta fayda var” dedi.

“Organik meyve ve sebze tüketin”

Sağlığınız üzerine diğer olumsuz etkileri bir yana, aşırı vücut yağları bazı hormonların artmasına ve yumurtlama fonksiyonlarının bozulmasına neden olabildiğini ifade eden Özden, “Diğer tarafta çok zayıf olmak da yeterli hormon üretilememesine yol açarak hamile kalabilme ihtimalini düşürebilmektedir. Düzenli egzersizler hem metabolizmanızı düzenlemenizde, hem de ideal kiloya ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Tabi abartmamak kaydıyla. Birçok tarım ve böcek ilacının erkek ve kadın fertilitesini azalttığı bilinmektedir. Eğer sperm sayınızın azalmasını veya yumurtlama fonksiyonlarınızın bozulmasını istemiyorsanız yapmanız gereken; organik sebze ve meyve tüketmeyi tercih etmek, ilaç kalıntılarını özenle temizlemek ve varsa bahçenizde bu tarz ilaçları kullanmamak olmalıdır. Radyasyon, nitrik oksit, bazı yakıt türleri ve endüstriyel kimyasalların adet döngüsünü bozarak fertiliteyi azalttığı birçok çalışmada ortaya konmuştur. Yine vardiyalı çalışma sisteminin de gebe kalabilirlik üzerinde olumsuz etkilerinden bahsedilmektedir. Bu nedenle hamilelik şansınızı artırmak için (eğer mümkünse) sabit çalışma saatleri içerisinde ve risk içeren bir işiniz varsa da üst düzey önlem alarak koruyucu ekipmanla çalışmaya özen gösterin” diye konuştu.

Sigara içmemek çok önemli

Sigarayı bırakmanın çok önemli olduğunu dile getiren Özden, “Sigara sadece yumurtalarınıza zarar vermek, döllenme ve implantasyon sürecine de olumsuz etmekle kalmaz, aynı zamanda yumurtalıklarınızın yaşlanmasına da neden olur. Örneğin sigara içen 35 yaşındaki bir kadının yumurtalık yaşı ve gebe kalabilme ihtimalinin yaklaşık 42 yaşında bir kadınla aynı olduğu iddia edilebilir. Ancak sigarayı bırakırsanız bu zararlı etkilerin bir kısmı düzelebilir. Diğer yandan sigaranın sperm sayısı ve hareketliliği üzerine olumsuz etkileri de artık tartışılmaya gerek duyulmayan bir gerçek. Normal bir adet döngüsü 21 ila 35 gün arasıdır. (Bu sürelerden uzun veya kısa ise doktorunuza başvurmanızı öneririm.) Hamilelik ihtimali yumurtlama döneminizde en yüksek olacaktır. Bunu da beklediğiniz adet tarihinizden 14 gün öncesi olarak hesaplayabilirsiniz. Ya da ovulasyon testleri gibi daha profesyonel yöntemlere başvurabilirsiniz. Haftada en az bir birliktelik, sizin de hormonal dengenizi olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle ovulasyon döneminde her gün veya gün aşırı birlikteliğin gebelik şansınızı artırdığını söylemeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

