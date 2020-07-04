Bursa'da buğday alımları başladı Buğday alım fiyatı kilogramı 1 lira 520 kuruş

Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, buğday alımına başladı. Kooperatif piyasa şartları üzerinde alım yapacağını açıklarken buğday alım fiyatının 1 lira 520 kuruş olacağını duyurdu.
Eskişehir Pancar Kooperatifi Yenişehir mağazası Şefi Hakan Kılıçarslan, "Kooperatif olarak 2020 yılı buğday alımlarına başladık. Buğday fiyatımız ton bazında 1 lira 520 kuruş lira olarak açıklandı. Bu sene ortaklarımızdan borç karşılığı 4 bin ton buğday almayı düşüyoruz. Fiyatlarımız piyasa şartlarına göre değişkenlik göstermekte olup fiyatlar yükseldiğinde alım fiyatları da yükselecektir” diye konuştu.
Buğdayın dışında 3 bin aktif ortağımız bulunuyor diye konuşan Kılıçarslan, “Ortaklarımıza kimyevi gübre tohum, alet makine ekipman zirai ilaç olmak üzere hizmet veriyoruz. Buğday alımlarımız çiftçimize hayırlı olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.