Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa Ankara karayolu Ümitalan Mevkinde meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bursa Ankara karayolu Ümitalan Mevkinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan 16 BOZ 769 plakalı otomobil sürücü Ümitalan'dan aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Araç sürücü otomobili kenara çekere indi. Biranda alev topuna dönen otomobildeki yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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