İkizleri ölüm ayırdı, annesinin doğum gününde öldü(2)

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<br>TOPRAĞA VERİLDİ<br>Bursa'nın İnegöl ilçesi Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Önder ve Çiğdem Kılıç çiftinin ikiz oğullarından doğuştan engelli Atlas Kılıç (9) hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kılıç'ın doğum gününde yaşamını yitiren Atlas, Eymir Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde Aras, hayatını kaybeden ikizinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-04 16:43:32<br>

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