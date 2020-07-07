Misafirliğe geldi, çatıyı tamir ederken hayatını kaybetti

Bursa'da misafirliğe gelen usta, çatıyı tamir ederken düşerek hayatını kaybetti.
Kaza Yıldırım Çıranönü Mahallesinde gerçekleşti. Şanlıurfa'dan Bursa'ya misafirliğe gelen Hüseyin Tartak (50), Çınarönü Mahallesi Hurdacılar Sitesinde tanıdıklarına ait bir işyerine ziyarete gitti. Çatı ustası olan Tartak, onarmak için iş yerinin çatısına çıktı. Burada tamirata başlayan usta, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Tartak, çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen usta hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.