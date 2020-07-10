Bursa'da uyuşturucu operasyonu

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen F.D. ve E.G. isimli 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 510 gram esrar, 50 metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-07-10 16:20:39



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