Gemlik'te çalılık alandaki yangın çevresinde oturanları korkuttu

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA) BURSA'nın Gemlilk ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgedeki çalılık alanda yangın çıktı. Çevredeki binalarda oturanların büyük endişe yaşadığı yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası ile kontrol altına alındı.

Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Mahallesi, 6 nolu Cadde'de bulunan çalılık alanda, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden çevrnedekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Çalılık alandaki yangın, çevredeki apartmanlara sıçramadan önlenirken, vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-07-10 20:06:43



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