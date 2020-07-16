Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf ile uzattı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf ile yeniden anlaşma sağladı.
Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Can Maxim Mutaf ile 1 yıl daha geride bıraktığımız sezonda Frutti Extra Bursaspor formasını başarıyla terleten Milli oyuncu Can Maxim Mutaf, 2020-21 sezonunda da Yeşil Beyazlı renklerin başarısı için mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.
29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor formasıyla 15 maçta görev aldı. 11.87 dakika ortalama süre alan deneyimli oyuncu; 4 sayı, 1.13 ribaunt, 0.67'lik asist ortalamalarıyla 2.33 verimlilik puanına ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-07-16 13:33:29
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