Bursalı çocuklar teknoloji dünyasına hazırlanıyor

ULUTEK Maker Çocuk Atölyeleri, online yaz okulu eğitimleri ile ilköğretim çağındaki öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.
ULUTEK Maker Çocuk Atölyeleri, gün geçtikçe gelişen, günlük hayat ve iş yaşamında önemi giderek artan teknolojinin doğru kullanımını aşılayarak, çocukları geleceğe hazırlıyor. Ulutek Maker Çocuk Atölyeleri bünyesinde online olarak verilen derslerle çocuklara alanlarında uzman öğretim görevlileri tarafından İki boyutlu programlama, robotik kodlama, 3 boyutlu programlama, oyun programlama, mobil programlama gibi konular online bağlantı programları ile bilgisayar üzerinden uygulamalı olarak gösteriliyor.
Ağustos sonuna kadar online derslerle sürecek olan program hakkında bilgiler veren Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi ve ULUTEK Maker Çocuk Atölyeleri Eğitmen Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Şengel, eğitim programları ile günümüzün ve geleceğin yazılım teknolojilerini çocuklara uygulamalı eğitimlerle öğreterek, onları daha küçük yaşlarda ileride önlerine çıkacak olan giderek dijitalleşen dünyaya hazırladıklarını belirtti. Doç.Dr. Erhan Şengel, teknolojinin hızla geliştiği ve yaşamı kuşattığı günümüzde erken yaşlarda başlayan eğitimin önemine vurgu yaparak, çok küçük yaşlarda teknoloji ile iç içe olan çocuklarımızın doğru yönlendirilip, günümüz ve geleceğin şartlarına hazır olarak eğitimlerini tamamlayabilmeleri adına çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Doç .Dr. Şengel, Eylül ayından itibaren yüz yüze eğitimlerin hem yüz yüze hem de online olarak devam edeceğini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.