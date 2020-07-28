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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Levent Kızıl'dan başkanlık açıklaması

İHA

Bursasporlu taraftarların yeniden başkan olmasını istediği Levent Kızıl, bunun mümkün olmadığını açıkladı.

Levent Kızıl'dan başkanlık açıklaması

Bursasporlu taraftarların yeniden başkan olmasını istediği Levent Kızıl, bunun mümkün olmadığını açıkladı.
Bursaspor'un eski başkanı Levent Kızıl, son günlerde sosyal medyada yeşilbeyazlı taraftarların yaptığı çağrı karşısında sessizliğini bozdu. Kızıl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF 1. Lig'in sona ermesiyle beraber Bursasporumuzun Süper Lig'e yükselememesi tüm Bursasporluları olduğu gibi beni de derinden üzmüştür. Sevinçleri de üzüntüleri de beraber paylaştığım, hiçbir kırgınlığımın olmadığı büyük Bursaspor taraftarının şahsıma göstermiş olduğu teveccühe çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sağladığı destekle Bursaspor'un daima yanında yer alan Uludağ içecek ailesinin bir ferdi olarak mevcut şartlarda Bursaspor Başkanlık görevini yapmamın mümkün olmadığını iletmek durumundayım. Kızıl ve Erbak aileleri Bursaspor'un her zaman yanında olacaktır. Frutti Extra Bursaspor Basketbol takımımız da inşallah Avrupa'da kentimizi gururla temsil edecektir. Mensubu olmaktan onur duyduğum Bursaspor camiasına yeni sezonda Süper Lig yolunda başarılar dilerim. Geçen sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da tribündeki yerimi alıp takımımızı destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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