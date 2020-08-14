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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyespor Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi

DHA

İnegöl Belediyespor Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Yardımcı Antrenör Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkan Vekili Nuhi Solak ile yönetim kurulu üyesi Tolga Kaya katıldı.
İmza töreni sonrası açıklama yapan Solak, şunları söyledi:
"2020-2021 voleybol sezonu için staff ekibi ile anlaşmaya devam ediyoruz. Bugün yardımcı antrenörümüz Bora Şensoy ile anlaştık. Kendisi 2 yıldır kulübümüze hizmet ediyor. Bu sezon 3. yılı olacak. Bundan evvel altyapı takımlarında görev almıştı. Bir evvelki yılda altyapı takımımızı şampiyon yapıp, 1.Lige çıkartmıştı. Kendisi ile geçen yılda Efeler Ligi´nde çalışmıştık. Bu yılda Levent Zoroğlu hocamızın yardımcısı olarak görev yapacak. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Hocama başarılar diliyorum."
Yardımcı Antrenör Bora Şensoy ise "İnegöl Belediyespor ile tekrar anlaştığım için çok mutluyum. İnegöl Belediyespor benim yuvam oldu. Burada şampiyonluk sevinci yaşadım. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Bana güvenen Kulüp Başkanımız Alper Taban ile yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-14 16:21:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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