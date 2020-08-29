Mağaraya girdiklerinde gözlerine inanmadılar Yüzlerce yarasayı karşısında gören dağcılar, şaşkına döndü

Bursalı dağcılar, 5 kilometrelik doğa harikası Ayvaini mağarasında yarasalarla burun buruna geldi. Yüzlerce yarasa, ışığı görünce tek tek kaçıştı.

Bursalı dağcılar, bir ucu Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ucu ise Nilüfer ilçesinde bulunan 5 kilometrelik Ayvaini mağarasını geçti. Birçok Bursalının dahi Uluabat Gölü'nün güney bölümünde yer alan mağaradan haberi olmazken, Bursalı dağcıların geçişi doğal güzellikleri gün yüzüne çıkardı. Bursalı dağcıların, geçişleri esnasında yüzlerce yarasa ile burun buruna gelmesi ise dikkat çekti. Daha önceki geçişlerde bu kadar yarasa nesline rastlamadıklarını belirten dağcılar, ürpertici anları ise saniye saniye kaydetti.

Karanlıkla mağaranın tavanına tutunan yarasalar, dağcıların ışıklarıyla birlikte kaçışmaya başladı. Gördüğü yarasalara karanlığı efendileri diye lakap taktığını belirten dağcı İsmet Şentürk, “Girdiğimiz yerlerdeki doğal yaşamda bulunan canlılara rahatsızlık vermemeye çalışıyoruz. Olabildiğince bu konuya dikkat ediyoruz. Daha önce bu kadar çok yarasayı bir arada görmemiştim. Her zaman mağaralarda yarasa var. Ama bu nesil karşısında bunları görüntülemeden edemedim. Ben bunlara karanlığın efendileri dedim. Bu kadar çok yarasa olması bizleri mutlu etti” dedi.

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