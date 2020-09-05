TOFAŞ'ta koronavirüs testleri negatif

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TOFAŞ Spor Kulübü, basketbol takımının koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TOFAŞ Basketbol Takımımızın 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Beko ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 4 Eylül 2020 tarihinde Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. TOFAŞ Basketbol A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimize 4 Eylül 2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR tarama test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-09-05 13:44:09



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