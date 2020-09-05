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TOFAŞ'ta koronavirüs testleri negatif

DHA

TOFAŞ'ta koronavirüs testleri negatif


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TOFAŞ Spor Kulübü, basketbol takımının koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "TOFAŞ Basketbol Takımımızın 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Beko ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 4 Eylül 2020 tarihinde Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. TOFAŞ Basketbol A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimize 4 Eylül 2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR tarama test sonuçlarının tümünün negatif olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-09-05 13:44:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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