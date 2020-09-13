Bursa'da sel hayatı felç etti

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Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, hayvanat bahçesinde vatandaşlar mahsur kaldı.

Bursa'da saat 15.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış yarım saat sürdü. Şiddetli sağanak sonucu yollar ve caddeler göle döndü.

Sağanak yağış sonrası sular altında kalan hayvanat bahçesinde bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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