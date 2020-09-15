DATÜB Gençlik Kolları, Bursa’da spor salonu açtı

Ahıskalı sporcuların yetişmesi için yapımı tamamlanan DATÜB Gençlik Kolları Spor Salonu, Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un katılımları ile Bursa’da açıldı.

Bursa’da yaşayan Ahıska Türkü ailelerin çocuklarının sağlıklı ortamda spor yapabilmesi için Yıldırım ilçesinde bulunan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, birlik ve beraberliğin altını çizerek “Burada bugün binlerce kişiyle açılışımızı yapmak isterdik ama maalesef pandemi nedeniyle bu şekilde gerçekleştirmek zorundayız. Ben daha önce Bursa’da yaptığım bir konuşmada Ahıskalıların olduğu bölgede spor salonu açacağımıza söz vermiştim. Bu süreçte milletimizi bir çatı altına getirerek, sistemli bir şekilde çalışarak bunu ve daha nicelerini gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bursa Temsilcisi Paşa Alihan ise, eğitimin ve sporun öneminin altını çizerek “Muhammed Ali sporcu olduğu için kendi ülkesini tanıttı. Bizim de Ahıskalı sporcularımız Avrupa’da, dünyada şampiyon olarak bizleri, Ahıskalıları tanıtacaksınız. Seneler önce şampiyon olan Refik Ayvazoğlu bizleri gururlandı. İnanıyoruz ki buradan da çok şampiyon çıkacak” ifadelerini kullandı.

DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, “Almatı’da, Ukrayna’da, Antalya’da ve Bursa’da belirli branşlarda birçok spor faaliyeti gerçekleştirdik. Ama bugün Genel Başkanımızın katkılarıyla MMA, boks, tekvando, güreş, dans tüm branşları bir araya topladığımız; bir kompleks açıyoruz. Bizim için büyük bir gurur kaynağı. Biz 2017’den beri birçok sporcumuzu müsabakalara gönderiyoruz. Bu müsabakalar sonucu altın, gümüş, bronz madalyalarla, kupalarla göğsümüz kabarıyor. Bu salondan inşallah birçok milli sporcu çıkacak. Tabii burası bir başlangıç, bunun da devamını getireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleşen açılış törenine, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un yanı sıra, Genel Sekreteri Fuat Uçar, İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Agara, ABD’de DATÜB Temsilciliği kurma yetkisi verilen Shuhrat Temirov, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Başkanı Selamet Cevdet, DATÜB Bursa İl Temsilciliği Başkanı Paşa Alihan, Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Dergisi Baş Editörü Rövşan Memmedoğlu, DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Aziz Ajiyev, İskender Ziyaoğlu ve Muhammed Nizam, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve DATÜB Bursa Temsilcisi Yardımcısı Orhan Faik katıldı.

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