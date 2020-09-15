DATÜB Gençlik Kolları, Bursa’da spor salonu açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DATÜB Gençlik Kolları, Bursa’da spor salonu açtı

İHA

Ahıskalı sporcuların yetişmesi için yapımı tamamlanan DATÜB Gençlik Kolları Spor Salonu, Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un katılımları ile Bursa'da açıldı.

DATÜB Gençlik Kolları, Bursa’da spor salonu açtı

Ahıskalı sporcuların yetişmesi için yapımı tamamlanan DATÜB Gençlik Kolları Spor Salonu, Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un katılımları ile Bursa’da açıldı.
Bursa’da yaşayan Ahıska Türkü ailelerin çocuklarının sağlıklı ortamda spor yapabilmesi için Yıldırım ilçesinde bulunan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, birlik ve beraberliğin altını çizerek “Burada bugün binlerce kişiyle açılışımızı yapmak isterdik ama maalesef pandemi nedeniyle bu şekilde gerçekleştirmek zorundayız. Ben daha önce Bursa’da yaptığım bir konuşmada Ahıskalıların olduğu bölgede spor salonu açacağımıza söz vermiştim. Bu süreçte milletimizi bir çatı altına getirerek, sistemli bir şekilde çalışarak bunu ve daha nicelerini gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” dedi.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bursa Temsilcisi Paşa Alihan ise, eğitimin ve sporun öneminin altını çizerek “Muhammed Ali sporcu olduğu için kendi ülkesini tanıttı. Bizim de Ahıskalı sporcularımız Avrupa’da, dünyada şampiyon olarak bizleri, Ahıskalıları tanıtacaksınız. Seneler önce şampiyon olan Refik Ayvazoğlu bizleri gururlandı. İnanıyoruz ki buradan da çok şampiyon çıkacak” ifadelerini kullandı.
DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, “Almatı’da, Ukrayna’da, Antalya’da ve Bursa’da belirli branşlarda birçok spor faaliyeti gerçekleştirdik. Ama bugün Genel Başkanımızın katkılarıyla MMA, boks, tekvando, güreş, dans tüm branşları bir araya topladığımız; bir kompleks açıyoruz. Bizim için büyük bir gurur kaynağı. Biz 2017’den beri birçok sporcumuzu müsabakalara gönderiyoruz. Bu müsabakalar sonucu altın, gümüş, bronz madalyalarla, kupalarla göğsümüz kabarıyor. Bu salondan inşallah birçok milli sporcu çıkacak. Tabii burası bir başlangıç, bunun da devamını getireceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından gerçekleşen açılış törenine, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un yanı sıra, Genel Sekreteri Fuat Uçar, İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Agara, ABD’de DATÜB Temsilciliği kurma yetkisi verilen Shuhrat Temirov, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Başkanı Selamet Cevdet, DATÜB Bursa İl Temsilciliği Başkanı Paşa Alihan, Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Dergisi Baş Editörü Rövşan Memmedoğlu, DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Aziz Ajiyev, İskender Ziyaoğlu ve Muhammed Nizam, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve DATÜB Bursa Temsilcisi Yardımcısı Orhan Faik katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tutunduğu kamyonet kasasından atlayan Umut, arkadan gelen aracın altında kaldı
YEREL HABERLER Tutunduğu kamyonet kasasından atlayan Umut, arkadan ...
İnegölspor'da 3 oyuncu profesyonel oldu
YEREL HABERLER İnegölspor'da 3 oyuncu profesyonel oldu
Mustafa Er: Takımdan olumlu sinyaller aldık
YEREL HABERLER Mustafa Er: Takımdan olumlu sinyaller aldık
Mustafa Er: "Tahta açılsa da açılmasa da hedefe koşacağız"
YEREL HABERLER Mustafa Er: "Tahta açılsa da açılmasa da hedefe ...
Gemlikli Nakliyecilerden tekelleşme isyanı
YEREL HABERLER Gemlikli Nakliyecilerden tekelleşme isyanı
BUTTİM Başkanı Şengül’den BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a ziyaret BUTTİM’de hedef Bursa’yı Türkiye’nin Ticaret Merkezi haline getirmek
YEREL HABERLER BUTTİM Başkanı Şengül’den BTSO Başkanı İbrahim ...
Otomotiv şehri Bursa tasarımda da öne çıkıyor Bursalı Avrotas dünyaca ünlü otomobil firmalarına ürünler geliştiriyor
YEREL HABERLER Otomotiv şehri Bursa tasarımda da öne çıkıyor Bursalı ...
Karacabey'de altyapı atağı
YEREL HABERLER Karacabey'de altyapı atağı
BEBKA'dan 14 projeye destek
YEREL HABERLER BEBKA'dan 14 projeye destek
Yıldırım'da çocuklara masal dinletisi
YEREL HABERLER Yıldırım'da çocuklara masal dinletisi
Demirtaş çocuk parkına kavuşuyor Osmangazi’den Demirtaş’a iki yeni park
YEREL HABERLER Demirtaş çocuk parkına kavuşuyor Osmangazi’den ...
Yıldırım’da çocuklara masal dinletisi
YEREL HABERLER Yıldırım’da çocuklara masal dinletisi
BEBKA’dan 14 projeye destek
YEREL HABERLER BEBKA’dan 14 projeye destek
Osmangazi’den Demirtaş’a iki yeni park
YEREL HABERLER Osmangazi’den Demirtaş’a iki yeni park
Minik Ceylin'den sağlık çalışanlarına mektup
YEREL HABERLER Minik Ceylin'den sağlık çalışanlarına mektup
Bursa'da kahveye 'kumar' baskını: 13 kişiye 68 bin lira ceza
YEREL HABERLER Bursa'da kahveye 'kumar' baskını: 13 kişiye 68 bin ...
Polisten kumar baskını
YEREL HABERLER Polisten kumar baskını
Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü (3)
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen ...
Yıldırım’da huzur denetimi
YEREL HABERLER Yıldırım’da huzur denetimi
Erikli’nin kazananı belli oldu
YEREL HABERLER Erikli’nin kazananı belli oldu
Büyükorhan'ın yeni kaymakamı göreve başladı
YEREL HABERLER Büyükorhan'ın yeni kaymakamı göreve başladı
Cilt sağlığı için 12 basit öneri
YEREL HABERLER Cilt sağlığı için 12 basit öneri
Bursa’nın ‘Tarih Adası’ Tophane’den şekillenmeye başladı
YEREL HABERLER Bursa’nın ‘Tarih Adası’ Tophane’den şekillenmeye ...
Lüks araçlı dilencilere mıntıka temizliği yaptırıldı
YEREL HABERLER Lüks araçlı dilencilere mıntıka temizliği yaptırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X