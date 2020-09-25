Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ni ziyaret ederek Bursaspor Yönetim Kurulu’yla bir araya geldi.

Bursaspor Kulübü’ne önemli bir ziyaret daha gerçekleşti. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bursaspor Yönetim Kurulu’yla bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarete Başkan Erkan Kamat, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Akıer, Mesut Günal, Mesut Gündüz, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Talip Aynigül ve Ünsal Mendi katıldı. Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Biz mesai arkadaşlarımızla gece gündüz mücadele veriyoruz. Personelin Ağustos 2020 tarihine kadar bütün alacaklarını, futbolcularımızın, teknik kadronun ve sağlık ekibinin Altınordu maçı başarı primlerini ödedik. Siz ve şehrimizin ileri gelenleri ile bir araya gelip güç birliği yapmak istiyoruz. Biz yönetim kurulu arkadaşlarımız ile proje geliştirdik. Pandemiden dolayı taraftarlarımız maça gelemediği ve kombine satamadığımız için ‘Hatıra Kombine Kartı’ adı altında tanıtım yapıp satışa çıkarmak istiyoruz. Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve BTSO Başkanımız İbrahim Burkay bu projeye destek vermekten çok mutlu olacaklarını söylediler. Size de samimi ve kucaklayıcı tavırlarınızdan ve her zaman Bursaspor’un yanında olduğunuz için şahsım, yönetim kurulu ve Bursaspor ailesi adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Ziyaretin sonunda Başkan Erkan Kamat, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a hediye ve yeni sezon formasını takdim etti.

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