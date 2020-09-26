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TETSİAD, E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer’i üyeleriyle buluşturdu

İHA

TETSİAD, E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer’i üyeleriyle buluşturdu

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, pandemi ile birlikte ticaretin kurallarının yeniden yazılmaya başlandığını belirterek, “Eihracat ve eticaret ile ülkeler arasındaki sınırlar tamamen kalktı. Öyle ki eticaret, geleneksel olan konvansiyonel ticareti solladı. Oyunu kuralına göre oynamayanın yok olacağı acımasız bir döneme girdik” dedi.
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD), dijital toplantı platformu Zoom üzerinden üyelerine yönelik “Dünyaya E İhracat Başlıyor” konulu bir panel düzenledi. Prof. Dr. Emre Alkin’in yönettiği, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve E İhracat Türkiye Platformu Başkanı Mert Tanciğer ’in konuşmacı olarak katıldığı panel büyük ilgi gördü.
Panelin açılış konuşmasını yapan TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, küresel salgınla birlikte bütün dünyada sosyal yaşamdan ekonomik yaşama kadar hayatın her alanında kuralların yeniden yazılmaya başlandığını söyledi. Özellikle dijitalleşmenin hayatın olmazsa olmaz bir parçası hâline geldiğini ifade eden Bayram “Tüm olumsuzlukları ayrı tutup yeniliklerden bahsedecek olursak, COVID19 salgını bize farklı kapılar açtı, iletişim ve ticaretin farklı boyutlarını gösterdi. Üretim ve pazarlama anlayışları günden güne gelişerek yepyeni ivmeler kazandı. Global ekonomide söz sahibi olmanın yolu artık dijitalleşmeden geçiyor. Oyunu kurallarına göre oynamayanın yok olacağı acımasız bir döneme girdik” dedi.
Başkan Bayram, pandeminin, ticari alışkanlıkları da değiştirdiğinin altınını çizerek “Daha düne kadar korkarak bakıp temkinli yaklaştığımız e ihracat ve e ticaret hayatımızın bir parçası haline geldi. Öyle ki dünyadaki ekonomik göstergeler e ticaretin, geleneksel konvansiyonel ticaretin önüne geçtiğini gösteriyor” diye konuştu.
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise büyük değişimlerden geçen dünyamızda tüm şirketlerin kendi iş yapılarını yeniden, en ince detayına kadar masaya yatırdığını söyledi. Alkin, PMI (Satın Alma Yöneticileri) Endeksi’nin çok önemli olduğunu söylerken, bu endekste iyi sinyaller alınmaya başlandığını ifade etti. Alkin, “Pandemi ile birlikte çok hızlı bir düşüşe geçen PMI Endeksi’nin düzelme eğilimine geçtiğini söyleyebiliriz. PMI iyiyse küresel ticaret de iyidir. Bu iyileşme, büyümenin de daha istikrarlı hale gelme ihtimalini güçlendirir” dedi.
Emre Alkin, eticarete çabuk uyum sağlayan ülkelerde pandemi öncesi seviyelere gelindiği, hatta pozitife geçildiği söyledi.
Küresel talebin daima iç talepten iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alkin, bunun yolunun da dijitalleşmeden ve eticaretten geçtiğini vurguladı. Alkin “Bundan sonra mavi yakalılar robot olacak, usta başılar yapay zeka olacak, yüksek teknolojiyle üretim ve ihracat yapılacak. Şirketlerimiz bunu anlamalı ve yüksek teknolojiye geçmeli. Eihracatı, bulut sistemlerini, dijital alt yapıyı kullanmadan yola devam etmek isteyenler şirkete kilidi asabilir” dedi.
Eİhracat Türkiye Platformu Başkanı Mert Tanciğer de global verilerle zenginleştirdiği detaylı sunumunda Türkiye’de ihracat rakamları, dünyada eihracat, eihracatta Türkiye gibi başlıklara yer verdi. Eticaretin yüzde 56’lık bir payla Amerika’da ilk defa fiziksel ticaretin önüne geçtiğini söyleyen Tanciğer, Amazon’da Türk ev tekstili ürünlerine yoğun talep olduğunu vurguladı. Tanciğer “Türkiye’nin ortalama 3 bin kilometre olan menzili, Amerika’nın 7 bin kilometreyi aşan menziliyle kıyaslandığında hayli dar. Türkiye’den Amerika’ya yapılan ev tekstili ihracatı yüzde 13,7 oranı ile 500 milyon dolara yakın gerçekleşti. Türkiye, menzilini bir an önce genişletmeli” dedi.
Tanciğer, dünyanın önde gelen eihracat platformlarındaki ev tekstili hacimleri hakkında da detaylı bilgiler paylaştı. Buna göre; Alibaba’nın ev tekstilinde aylık 1,2 milyar doların üzerinde hacmi bulunuyor. Amazon ise aylık 1 milyar dolara yakın satış gerçekleştiriyor. Aliexpress aylık 120 milyon dolar, Etsy ise aylık 80 milyon dolarlık ev tekstili satış hacimlerine sahip.
“E ticarette başaralı olmanın yolu Alibaba’dan geçiyor”
Yapılan konuşmaların ardından geçilen soru cevap bölümünde ise yoğun olarak, eticarette başarılı olmanın kıstasları gündeme geldi. Eİhracat Türkiye Platformu Başkanı Mert Tanciğer, başarı için en önemli maddenin hedef ülkelerde stok tutmak olduğunu söyledi. Tanciğer, şöyle dedi:
“Başta kargo ücretlerini aşmak ve hız bekleyen müşteriyi memnun etmek için hedef ülkede stok tutmak, çok ama çok önemli. Bir diğer önemli adım, bulunduğunuz eticaret sitesinde mutlaka ilk sayfada olmalısınız. İlk sayfada değilseniz hiç olmayın, daha iyi. Bu noktada, eticaretle ilgilenen her şirketin Alibaba’da mutlaka sayfası olması gerektiğinin özellikle altını çiziyorum. Hedef ülkede stok ve birinci sayfada olmaktan sonra gerekenlerin başında paypall kullanabilmek geliyor. Önümüzdeki beş senede paypall’un Türkiye’de faaliyet göstereceğine inanmıyorum. Bu nedenle benim şirketlere tavsiyem; yurt dışında şirket açmaları ve paypall’u kullanmaları. Amerikalı alıcı paypall görmüyorsa 10 mağlupsunuz.”
Pandemi şartları nedeniyle yapılamayan fizikî fuarların yerine bir çözüm olarak düşünülen sanal fuarların sektörlere ve eticarete katkısını da yorumlayan Tanciğer, Çin’in günün şartları nedeniyle değil, 17 yıldır sanal fuar yaptığını, sanal fuarlardan başarı beklemek için sektörlerin öncelikle dijital alt yapıyı benimsemiş olmaları gerektiğini söyledi.
Türkiye’de sanal fuar için tam anlamıyla bir alt yapının henüz oluşmadığını ileri süren Tanciğer “Türkiye’de eihracat oranı fiziksel ihracata göre 200’de bir. Komşumuz Yunanistan’da yüzde 16. Almanya, Çin ve Amerika’da ise yüzde 20’leri geçmiş durumda. Dolayısıyla dünya ile şu an aramızda ciddi uçurum var. Herkes eihracata girmiş ve çok hızlı yol almış vaziyette. Ülke olarak bu konuda daha ciddi adımlar atılmalı ve eticarete ağırlık verilmeli” dedi.

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