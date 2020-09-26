Kestane toplarken uçurumdan yuvarlanan polis memurunu ekipler kurtardı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan polis memuru Ömer E. (52), aramakurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru olduğu öğrenilen Ömer E., kestane toplamak için ormanlık alana gitti. Kestane toplamak için hazırlık yaptığı sırada dengesini kaybeden Ömer E., yaklaşık 15 metrelik uçurumdan düştü. Kayalıklara çarparak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ömer E., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE, ANDA, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibi sevk edildi. Ormanlık alana dağılan aramakurtarma ekipleri, yaklaşık 1 saat içerisinde Ömer E.'nin bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer E., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-09-26 21:29:41



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