Bursa'da 500 bin liralık 5,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA´da, polis ekiplerince depoda piyasa değeri 500 bin lira olan 5,5 ton kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesindeki depoda kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bu ihbarı değerlendiren ekipler, pazartesi günü depoya baskın düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 500 bin lira olan 5,5 ton kaçak tütün ve 43 sökülmüş bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahipleri V.Y. ile Y.Y. hakkında, `Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´ gereği adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-09-30 12:19:43
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