Yönetmen Ezel Akay'ın annesi hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Ezel Akay´ın annesi Aliye Akay (86), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aliye Akay, İnegöl ilçesinde toprağa verildi.
Bursa Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören yönetmen ve yapımcı Ezel Akay´ın annesi Aliye Akay, dün akşam hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberini alan Ezel Akay ve kardeşleri Eren ve Ender Akay hastaneye geldi. Ezel Akay, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından annesinin cenazesini teslim aldı.
Aliye Akay´ın cenazesi, öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İnegöl ilçesi kırsal Rüştiye Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-02 15:20:50
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