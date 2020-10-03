Bursaspor’da 3 sene sonra bir ilk

Tuzlaspor maçında ilk yarıda 3 gol atan Bursaspor, en son 2017 yılında Konyaspor maçında rakip ağları ilk 45 dakikada 3 kez sarsmıştı.

TFF 1.Lig’in 4. Haftasının en çok dikkat çeken maçları arasında yer alan TuzlasporBursaspor maçında yeşil beyazlı takım ilk yarıda 3 gol buldu.

Bursaspor son olarak 20172018 sezonunda ilk 45 dakikada rakip ağları 3 kez sarsmıştı. 3 Aralık 2017’de oynanan KonyasporBursaspor maçında yeşil beyazlı takım, Stancu, Jires Kembo ve Aziz Behich’le soyunma odasına 30 önde gitmişti.

Bu senaryo bugünkü Tuzlaspor maçında da gerçekleşti. Rakip ağları 3 kez sallayan yeşil beyazlı takım, kendi kalesinde bir gol gördü. Bursaspor’un golleri, Burak Altıparmak, İsmail Çokçalış ve Burak Kapacak’tan geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.