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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da paylaşımlı bisiklet dönemi

İHA

Bursa’da paylaşımlı bisiklet dönemi

Kent içi hareketliliğin artırılması ve çevreci ulaşım araçlarının teşvik edilmesi amacıyla Bursa’nın 7 farklı bölgesinde oluşturulan paylaşımlı bisiklet durakları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete alındı. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte Cumhuriyet Caddesi’nde sistemi test eden Başkan Aktaş, “Özellikle turistlerin ve gençlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz, sürdürülebilir bu uygulamanın yaygın şekilde kullanılmasını hedefliyoruz” dedi.
Gerçekleştirdiği yatırımlarla Bursa’nın her alanda yaşanabilir olmasına katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi, karbon salınımının azaltılması, vatandaş ve kent sağlığına katkı sunulması, çevreci bir yaklaşımla kent içi hareketliliğin ve kentin sürdürülebilirliğinin arttırılması amacı ile covid19 Normalleşme Eylem Planı’nda da yer alan paylaşımlı bisiklet sistemini kurdu. Çalışma kapsamında; Cumhuriyet Caddesi, Mudanya ve Gölyazı’da 7 farklı noktada paylaşımlı bisiklet durakları hizmete alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte Cumhuriyet Caddesi’ndeki bisiklet durağına gelerek, kiralama yaptı. Başkan Aktaş, milletvekili Özen ile birlikte Zafer Plaza önünden Ertuğrulbey Meydan Kafe’ye kadar bisiklet sürerek, sistemi test etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, paylaşımlı bisiklet sistemi ile toplu taşıma entegrasyonunun sağlanmasını, bireysel araç kullanımının azaltılmasını ve toplu taşımanın yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bu amaçla bisiklet duraklarının Şehreküstü Metro Durağı, BUDO iskelesi ve GölyazıBurbak Otoparkı’nda konumlandırıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Ayrıca bu sistem ile kent içi ulaşım kolaylaştırılacak ve otopark sorunu da azaltılmış olacak” diye konuştu. Özellikle turistlerin ve gençlerin ilgisini çekeceğini düşündükleri uygulama ile çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanılmasının özendirilmesine de katkı sağlamış olacaklarını belirten Başkan Aktaş, “Paylaşımlı bisiklet sisteminin yanı sıra kendi bisikletini kullanan vatandaşlarımızın bisikletlerini tamir edebilmeleri için Cumhuriyet Caddesi, Pirinç Han, BUDO iskelesi, Gölyazı Meydanı, Hüdavendigar Kent Parkı ve Botanik Park olmak üzere 5 faklı noktaya portatif bisiklet tamir istasyonu kurulumu yapıldı. Bisiklet tamir istasyonları ile vatandaşlarımız, kendi bisikletlerini kullanırken karşılaştıkları sıkıntıları pratik, hızlı ve ücretsiz bir şekilde giderebilecekler” şeklinde konuştu. Başkan Aktaş, Bursa’da bisiklet kullanımının artmasına katkı sağlayacak olan uygulamanın hayırlara vesile olmasını diledi.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise paylaşımlı bisiklet hizmetinin Bursalıların ilgilisini çekeceğine inandığını söyledi. Vatandaşlara sağlıklı hayat ve hareketlilik konusunda katkıda bulunacak projenin hayırlı olmasını dileyen Özen, “İlerleyen günlerde durak sayısının artacağına, bu vesile ile trafik probleminin azalacağına inanıyorum. Başkan Aktaş ve ekibini kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Bursa’daki paylaşımlı bisiklet hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarına indirecekleri uygulama ile kiralama işlemini gerçekleştirebilecek. Kullanım bittiğinde ise bisikletler, bölgedeki herhangi bir paylaşımlı bisiklet durağına bırakılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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