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Yasağa rağmen düzenlenen eğlencede maske ve mesafe de unutuldu

DHA

Yasağa rağmen düzenlenen eğlencede maske ve mesafe de unutuldu


Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA (DHA)BURSA´da restoran olarak işletilen bir mekanda yasak olmasına rağmen düzenlenen eğlencede, maske ve sosyal mesafe kurallarına da uyulmadı.
Nilüfer ilçesinde bulunan ve 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi´nde bulunan daha önce gece kulübü olan son dönemde ise restoran olarak işletilen mekanda yaklaşık 150 kişi, gece saatlerinde müzik eşliğinde dans etti. Eğlenen kişilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eğlenen onlarca kişinin yan yana durduğu ve dans ettiği anlar yer aldı. Koronavirüsün hiçe sayıldığı görüntüler, tepki topladı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-10-05 11:23:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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