İznik’te mezarlık düzenlemesi

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İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ilçe mezarlığındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe kabristanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İlçe kabristanında yeni açılan mezarlık alanında 900 metrekarelik alana yol satıh kaplama yapıyoruz. İlçe halkının mezarlık ziyaretlerini önemli ölçüde rahatlatacak olan yol satıh çalışmaları, çamur ve batağa girilmeden kolaylıkla mezarlarının başına ulaşabilmelerini sağlayacak. Arazi adalara bölünerek düzenli bir şekilde defin yapılması için yapılandırıldı. Daha sonra ise mezarlık içerisinde yollar satıh kaplama yapıldı. Mezarlık içerisinde ki yolların düzgün bir şekilde yapılması cenaze araçları ve gerektiğinde içeriye hizmet araçlarının girerek mezarlık bakımlarını daha iyi şekilde yapılması açısından büyük önem taşıyordu. Çevre düzenlemesinin tam anlamıyla tamamlanmasının ardından hem daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşmuş olacak hem de ilçemize yakışır bir hale gelecek" dedi.

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