Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti

DHA

Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti


Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA) BURSA'da, satın aldığı evine taşınmak için 'asansörlü taşıma' karşılığında nakliye firmasıyla anlaşan Erdal Civaroğlu'nun (35) eşyaları, eve çıkarılması gerekirken, kapının önüne bırakıldı. Civaroğlu, bu nedenle nakliye firmasına ücretini vermeyince çalışanlar da beyaz eşyalara el koyarak, kamyonetle adresten ayrıldı. Eşyalarının gasbedildiğini söyleyen Civaroğlu, firma yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmesinde ise "18 senedir bu işi yapıyorum. Şu an aldığın ses kayıtları da bir işe yaramıyor. Kimse kendini kurnaz sanmasın" cevabını aldığını söyledi. 
Bursa'da yaşayan Erdal Civaroğlu, merkez Yıldırım ilçesindeki apartmandan daire satın aldı. Kirada oturduğu evden yeni evine taşınmayı planlayan Civaroğlu, internet üzerinden nakliye firmasıyla anlaştı. 'Asansörlü taşıma' karşılığında 900 liralık senet imzalayarak, eşyaların oturduğu evden satın aldığı eve taşınması için nakliye firmasıyla anlaşan Civaroğlu, paranın 400 lirasını nakliye firması çalışanlarına teslim etti, 500 liranın da iş bittikten sonra ödenmesi konusunda anlaştı. Asansörle indirilen eşyalar kamyonete yüklendi ancak taşınılan eve gelindiğinde kamyonetle birlikte gelmesi gereken asansörlü araç gelmedi.
EŞYALARI KAPININ ÖNÜNE BIRAKMIŞLAR
7 katlı binanın 3'üncü katına getirilmesi için anlaşan nakliye firması çalışanları, iddiaya göre, asansörlü aracı getirmedi ve eşyaları apartmanın girişinde bıraktı. Eşyaları 3'üncü kata çıkaramayacağını söyleyen nakliye firması çalışanları, paranın da geri kalan kısmını istedi. Bunun üzerine Civaroğlu ve firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Civaroğlu, kalan 500 lirayı firma çalışanlarına vermedi. Çalışanlar da Civaroğlu´na ait çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve birkaç eşyayı kamyonetten indirmeyerek, adresten ayrıldı. Bunun üzerine durumu polise bildiren Civaroğlu, firma çalışanlarından şikayetçi oldu.
'EŞYALARIMIZ GASBEDİLMİŞ DURUMDA'
Çıkan anlaşmazlık sonucu firma çalışanlarının beyaz eşyalara el koyduğunu söyleyen Erdal Civaroğlu, "Eşyalarımızın bir kısmı gasbedilmiş durumda, bir kısmı ise anlaştığımız halde eve çıkarılmadı. Anlaşmamızda bize 'asansörlü taşıma' teklif edildi. Sözleşmeyi bu şekilde imzaladık. Bir miktar kapora verdik. Eşyalarımız yeni evin önüne geldi ama asansörü göremedik. Eşyalarımızın bir kısmını ziyan ettiler. Bunun üzerine, 'Biz bu eşyaları taşımıyoruz. Bu eşyalar buradan çıkmaz. Kalan eşyaları taşımayacağım. Paramı verin, vermezseniz eşyalarınızı vermiyorum' deyip kamyonun kasasını kapatıp, gittiler. Biz 'Polisi arayalım' dedik. Hakkımızı arayacağımızı söyledik. Buna rağmen kendileri de polisi arayacaklarını söyledi fakat polis ekipleri gelmeden kamyona binip gittiler. Beyaz eşyalarımızın bir kısmı yok. Değerli ağır eşyalarımızı götürdüler. Onun dışında birkaç paketimizin daha olmadığını fark ettik ama içinde ne olduğunu şu an tespit edemedik. Telefonla aradığımızda ise kendilerinde sadece dolap kapaklarımızın olduğunu, bunları nakliye tutup almamızı söylediler" diye konuştu. 
'ŞİKAYETÇİ OLDUK'
Yaklaşık 10-15 bin lira değerindeki eşyalarına firma çalışanları tarafından el koyulduğunu belirten Civaroğlu, "900 liraya anlaştık. 400 lira kapora verdik. Kalan 500 lirayı da anlaşmamız gereği eşyaları eve çıkardıktan sonra vereceğimizi söyledik. Eşyaların bir kısmı hala dışarıda ve bir kısmına zarar verdiler. Biz bunlara rağmen ses çıkarmadık. Yaklaşık 10-15 bin lira değerinde eşyamız şu an yok. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve bunun yanı sıra birkaç beyaz eşyamız daha yok. En son telefonla aradığımızda hakaretle karşılaştık. 'Ne yaparsanız yapın, karakola da gitseniz hiçbir şekilde hakkınızı alamazsınız' şeklinde bir ifadeyle karşılaştık. Biz de bunun üzerine karakolda ifademizi verdik. Bunu bildirmek için 'tekrardan uzlaşalım' dememize rağmen telefonlarımıza cevap vermiyorlar" dedi. 
TELEFONDA 'EŞYANI KAMYONETLE GELİP ALACAKSIN' DEDİ
Erdal Civaroğlu, firma çalışanları ile telefonla görüşerek, bir kez daha eşyalarını iade etmelerini söyledi. Firma çalışanlarından birinin Civaroğlu'na verdiği cevap ise şaşırttı. Civaroğlu'nun eşyalarını istediği firma çalışanı, "Benim nakliye bedelimi getireceksiniz. Bir de nakliye tutup geleceksiniz. Ben 18 senedir bu işi yapıyorum. Şu an aldığın ses kayıtları bir işe yaramıyor. Kimse kendini kurnaz sanmasın. Benim arabamda senin bir tane kapağın var. Sen benim paramı getireceksin, bir tane de kamyonet getireceksin. Eşyanı alacaksın. Eşyaların hepsini arkadaşlarım size teslim etti. Sen nakliyecinin parasının üstüne yatmaya çalışıyorsun. Öyle bir dünya yok. Benim telefonum şirket telefonu. Meşgul etme" diyerek, telefonu kapattı.
Öte yandan kamyonetten indirilen eşyaların kapının önüne bırakıldığı anlar ise, apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-10-18 09:00:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: ...
Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kampa girdi
YEREL HABERLER Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan ...
TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 78-88
YEREL HABERLER TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 78-88
Nilüfer Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30-29
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: ...
Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli ...
TOFAŞ - Pınar Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Pınar Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
Bursa Yıldırımspor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - Karbel Karaköprü Belediyespor: ...
Marmara’nın deprem planı yapıldı AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: Bursa’nın güvenliği Türkiye’nin güvenliği açısından önemli bir noktada
YEREL HABERLER Marmara’nın deprem planı yapıldı AFAD Başkanı Mehmet ...
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte ...
"Türkiye elektrik ihtiyacını güneşten karşılayabilecek potansiyele sahip"
YEREL HABERLER "Türkiye elektrik ihtiyacını güneşten ...
Karacabey Canbalı camii çevresi güzelleşti
YEREL HABERLER Karacabey Canbalı camii çevresi güzelleşti
İnegöl Belediyesi'nden asansör uyarısı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nden asansör uyarısı
"Milletvekili Kayışoğlu'nu yanlış yönlendiriyorlar" Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: "Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü"
YEREL HABERLER "Milletvekili Kayışoğlu'nu yanlış ...
"Ermenistan bütün dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle insanlık dramının yaşandığı Azerbaycan'a gidecek TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: "Artık bıçak kemiğe dayandı. Ermenistan uluslararası toplumun gözü önünde vahşiliğini sürdürüyor" "Ermenistan sivilleri, masumları hedef alarak bütün dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor, bu caniliğin üstü örtülemez" "Ermenistan sivilleri hedef alarak bölgesel çatışma çıkartmak istiyor. Ancak Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev bu oyuna gelmeyeceklerini açıkladı"
YEREL HABERLER "Ermenistan bütün dünyanın gözleri önünde insanlık ...
Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
YEREL HABERLER Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek ...
Serdar Ortaç, Bursa´da hayranlarını coşturdu
YEREL HABERLER Serdar Ortaç, Bursa´da hayranlarını coşturdu
Bursa caddeleri hayvanat bahçesine döndü
YEREL HABERLER Bursa caddeleri hayvanat bahçesine döndü
Kosova Zaferi'nin yıldönümünde Sultan 2. Murad Han unutulmadı
YEREL HABERLER Kosova Zaferi'nin yıldönümünde Sultan 2. Murad Han ...
Fetih Müzesi dünya vitrinine çıktı "Fetih Müzesi savaştan ziyade barışın resmi"
YEREL HABERLER Fetih Müzesi dünya vitrinine çıktı "Fetih Müzesi ...
Bursaspor’un rakibi Balıkesirspor
YEREL HABERLER Bursaspor’un rakibi Balıkesirspor
Çocuk mobilyasında 2021 umudu
YEREL HABERLER Çocuk mobilyasında 2021 umudu
Bursaspor Kulübü: “Can Azerbaycan yanındayız”
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü: “Can Azerbaycan yanındayız”
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
YEREL HABERLER Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X