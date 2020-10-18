Dilenci gibi davranan tiyatrocu, para verenleri uyardı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, farkındalık oluşturmak için kıyafet değiştirip dilenen tiyatrocu, kendisine para verenleri uyardı. Tiyatrocunun dilendiği anlar ve para verenlerin tepkileri gizli kamerayla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, `dilencilik´ konusunda kentte farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı. Tiyatro ekibinden Volkan Derman, eski kıyafetler giyerek, sokaklarda vatandaşlardan para istedi. Derman´ı gören birçok kişi, para verdi. Kendisini tanıtarak parayı iade eden Derman, vatandaşları dilencilere inanmaması konusunda uyardı. Derman ayrıca vatandaşlara, İnegöl Belediyesi ve ilgili devlet kurumlarının ihtiyacı olan kişilere yardım ettiğini söyledi. Sosyal deney gizli kameralarca kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca beğeni topladı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-18 14:31:13



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