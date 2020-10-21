Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor

İnegöl Belediyesi, Eski Bahçekaya Mahallesinde parke taş çalışmasını sürdürüyor. 2 bin metrekarelik alanda devam eden çalışmalarla sokaklar çamurdan kurtulacak.

Merkezle birlikte kırsalda da hizmet yarışına devam eden İnegöl Belediyesi, parke taş uygulamalarıyla köylerin sokaklarını yazın toz kışın çamur derdinden kurtarıyor. Bu kapsamda Eski Bahçekaya Mahallesinde üstyapı çalışmaları kapsamında parke taş uygulamasına başlandı. 2 bin metrekarelik parke taşıyla sokakları şehir merkezini aratmayacak hale gelen kırsal mahallede, devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit beraberindeki heyetle birlikte inceledi.

İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Eşref Yiğit, “Bugün İnegöl’ümüzün güzel kırsal mahallelerinden Eski Bahçekaya’dayız. Burada üstyapıyla alakalı parke taş çalışmalarımız devam ediyor. Meclis üyesi ve yönetici arkadaşlarımızla yapılan çalışmayı yerinde inceleyelim istedik. Yaklaşık 2 bin metrekarelik kilitli parke taş çalışması olacak burada. Çalışmanın belediyemize maliyeti de 70 bin TL civarında” dedi.

Eski Bahçekaya’da daha önce de farklı alanlarda çalışmalar yapıldığını hatırlatan Yiğit, “Mahallemizde daha önce de bir dizi çalışmamız oldu. Burada meydanla ilgili bir sıkıntı vardı. Kamulaştırma ve meydan düzenlemesini önceki yıllarda yapmıştık. Bugün de üst yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak mahallemizin ne ihtiyacı varsa gidermeye, sorunları çözmeye devam edeceğiz. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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