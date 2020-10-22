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Yargıtay'dan göz hakkı ve karpuz kararı Yemek için tarladan karpuz aldılar, hapsi boyladı Tarladan izinsiz karpuz aldı, hırsızlık sanığı oldu

İHA

Yargıtay'dan göz hakkı ve karpuz kararı Yemek için tarladan karpuz aldılar, hapsi boyladı Tarladan izinsiz karpuz aldı, hırsızlık sanığı oldu

Halk arasında göz hakkı olarak bilinen bahçelerden meyve sebze koparmanın hırsızlık suçunu teşkil ettiği Yargıtay kararı ile kesinlik kazandı. Yemek için tarla sahibinden izinsiz karpuz alan iki kişi, 'hırsızlık' suçundan sanık sandalyesine oturdu. Yargıtay, 86 lira değerindeki karpuzu izinsiz alan sanıkların 'Hırsızlık' suçunun işlediğine hükmetti.
İddiaya göre, sıcak havanın da etkisiyle bunalan baba oğul, karpuz tarlasına girerek tarla sahibinden izinsiz karpuz aldı. Bu esnada tarlanın öbür ucunda çalışan karpuzların sahibi, baba oğulu durdurdu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcısı, soruşturmayı tamamlayarak iki sanık hakkında 'hırsızlık' suçundan iddianame hazırladı.
Asliye Ceza Mahkemesi, hırsızlığın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 35. maddesi kapsamında iki sanığa mahkumiyet verdi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Ceza Dairesi girdi.
Yargıtay kararında; "Sanıkların müştekilere ait tarladan karpuz çalmaları şeklindeki olayda; karpuzlardan birkaçının kırılmış olması sebebiyle mağdurun tasarruf olanağının kaybolması nedeniyle eylemin tamamlandığı gözetilmeden teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilerek 5237 sayılı TCK'nın 35. maddesi uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.
5237 sayılı TCK'nın 145. maddesindeki 'malın değerinin azlığı' kavramının düşük değerlerin esas alınması suretiyle, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanmak koşuluyla uygulanabileceği dikkate alınarak, sanıkların tartı ve değer tespit tutanağına göre 86 lira değerindeki karpuzları çalması karşısında, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nin 145. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması da yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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