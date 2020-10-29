Eski halterci spor salonunu talan etti, o anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eski halter sporcusu Yusuf M. (24), İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü´nün spor salonundaki voleybol filesini koparıp, tribün koltuklarını kırdı. 30 bin liralık zararın olduğu saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turgutalp Mahallesi´nde bulunan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü´ne gelen Yusuf M., resmi tatil nedeniyle boş olan binaya, camı kırıp, girdi. Yusuf M., 8 odadaki eşyalara elindeki sopayı vurarak zarar verdi. Daha sonra spor salonuna geçti. Voleybol sahasındaki fileyi koparan Yusuf M., LED skorboard tabelası ile tribündeki koltuklar ve spor malzemelerine zarar verdi. Yangın tüplerini de rastgele çevreye sıktı.

Binanın kapısını açık olduğunu görenler, durumu polis ile müdürlük yetkililerine bildirdi.

Polis, şüpheli Yusuf M.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. Spor salonunda yaklaşık 30 bin lira zarar olduğu bildirildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Yusuf M.´nin saldırdığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; şüphelinin binaya sopayla gelip, eşyalara zarar verdiği anlar yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-29 14:58:16



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