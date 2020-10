Bursa’nın uzay yolculuğu başladı Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜBİTAK işbirliğinde yapılan Avrupa’nın en büyük ve dünyanın sayılı merkezlerinden olan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Bilim ve Teknoloji Merkezi’yle bütünleşik bir yapıda inşa edilen, BTSO, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde kente kazandırılan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi, törenle kapılarını uzay ve havacılık meraklılarına açtı. Zeplin şeklindeki mimarisiyle kente görsel anlamda da değer katan GUHEM’in açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yakup Canbolat, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman çok sayıda davetli katıldı.



Uzay ve havacılık temalı ilk bilim merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Bursa, bir sonraki atılımını uzay ve havacılık alanlarında gerçekleştirip, yeni kümelenmelerin ev sahibi olabilir’ diyerek yola çıktıklarını GUHEM fikrinin de buradan doğduğunu söyledi. GUHEM’in Bursa’da uzay ve havacılık alanlarında, farkındalığı artıracağını ve bu alanda yapılabilecek çalışmalara ilham vereceğini ifade eden Bakan Varank, “Tabi GUHEM’in ülkemiz için, bir ilk olma özelliği de var. Şöyle ki; burası aynı zamanda Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk bilim merkezi. 14 bin metre kare kapalı alana sahip bu merkez için, 130 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldı. Burada çok güzide bir işbirliği örneğini de gösterdik. Araziyi Büyükşehir Belediyemiz verdi ve ayrıca tüm çevre düzenlemelerini üstlendi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, bu gördüğünüz güzel ve orijinal binayı ortaya çıkardı. Bağlı kuruluşumuz TÜBİTAK da; merkezin içindeki temaları belirledi, sergileri tasarladı, eğitim atölyeleri de dahil olmak üzere merkezde ihtiyaç duyulan tüm araçgereç ve malzemeleri tedarik etti, kurulumlarını gerçekleştirdi. Yani Bursa’yı ülkemizin en önemli bilim ve teknoloji merkezlerinden birisi yapmak için, aslında tüm taraflar güç birliği yaptı” dedi.



Ödüllü mimari

Mimarisiyle dikkat çeken GUHEM binasının, uluslararası jüri kurulu tarafından; bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde "kamusal yapılar" kategorisinde ödül de aldığını hatırlatan Bakan Varank, “Bu merkezde: İnteraktif eğitim düzenekleri, havacılık eğitim simülatörleri, kimya ve biyoloji laboratuvarı, inovasyon eğitim laboratuvarı gibi yapılar var. Havacılık ve uzay temalı 2 sergi katında toplam 169 sergi ünitesi ve 2 eğitim alanı tasarlandı, bunların hepsi yerli firmalarca üretildi. Yani GUHEM; ülkemizi uzay ve havacılık alanlarında dünyada söz sahibi yapacak gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmek için atölye ve laboratuvar ortamları sunuyor. Onlara farklı deneyimleri test etme ve eğitim imkânları sağlıyor. Geleceğin astronotlarını ve pilotlarını GUHEM’den çıkarmak istiyoruz. Biliyorsunuz 20 yıllık bir hayali gerçekleştirerek Türkiye Uzay Ajansını kurduk. Kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri, yakın zamanda milli uzay programıyla kamuoyuna duyuracağız. İşte GUHEM, uzay alanındaki hedeflerimize ulaşmada, bizim için önemli bir kilometre taşı olacak” diye konuştu.



“Geleceğimiz gelecek nesillerin elinde”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, özellikle son iki yüz yılda dünya hâkimiyetine sahip ülkelerin, hep bilime önem veren teknolojik gelişimi sağlayan ülkeler olduğunu, Türkiye’de de bilim ve teknolojiye verilen önemin her zamankinden daha fazla olduğunu söyledi. Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında söz sahibi olması noktasında gece gündüz mesai harcadığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür eden Başkan Aktaş, “Tabii ki bu çalışmaların, bu gayretlerin meyvelerini bugün bir bir topluyoruz. Özellikle savunma sanayi, bilişim ve yazılım alanlarında yerli ve milli teknoloji ürünleri üreten firmalarımız, kurumlarımız her geçen gün artıyor. Artık insansız hava araçları, helikopterler, yerli uydular üretebiliyor ve bunlara yerli yazılımlar yükleyebiliyoruz. Bu alanlarda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyoruz. Bu atılımı sürdürebilmemiz için ArGe çalışmalarına daha da ağırlık vermeli ve firmaları teşvik etmeliyiz. Bu alanlarda yetişmiş insan kaynağı da çok önemli. Geleceğimiz gelecek nesillerin elinde. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu alanlara yönlendirerek kendi insan kaynağımızı üretebiliriz” dedi.



Bilim serüveni 2012’de başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Bursa’nın bilim serüvenin başladığını dile getiren Başkan Aktaş, bu merkezi Bursa’ya kazandıran geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi içindeki yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda öğrencileri bilimle buluşturan merkezin yoğun ilgi görmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla yapılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin de 2014 yılında hizmete açıldığını belirten Başkan Aktaş, “Tabii biz Bursa olarak sadece bilim merkezi inşa etmekle kalmadık. Geleceğin nitelikli işgücünü bugünden yetiştirmek, onları motive etmek, yetenekleri doğrultusunda doğru bir şekilde yönlendirmek, onlara “ben de yapabilirim” duygusunu aşılamak amacıyla çıkılan yolda bugün Türkiye’nin en büyük bilim festivali olan Science Expo’yu ülkemize kazandırdık. Yine ülkemizin en heyecanlı festivallerinden biri olan ve ilgiyle takip edilen Teknofest’e katılım sağlıyoruz. Ülkemizdeki bilim ve teknoloji merkezlerinin, tasarımlarından imalatına kadar her şeyi yurt dışı destekli yapılıyordu. Cumhurbaşkanımızın başlattığı yerli ve milli seferberlik doğrultusunda yurt dışı alımlarını durdurarak, Kültür AŞ’nin bünyesinde bu alanda çalışmalara başladık. Bu yıl itibariyle Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezindeki yerli ürün sayısı şu an yüzde 40’lara ulaştı. Türkiye’de önümüzdeki bir yıl içinde 200 deney düzeneğinin yüzde 80'ini yerli olarak, Kültür AŞ tarafından inşallah biz üretmiş olacağız. Amacımız 2022 yılında ürettiğimiz ürünleri yurt dışına satmak ve 2023 yılına kadar dünyadaki ilk 5 üretici arasına girmek” diye konuştu.



“Geleceğin astronotlarını yetiştireceğiz”

GUHEM’in Büyükşehir arazisi üzerine inşa edildiğini dile getiren Başkan Aktaş, alt ve üst yapı çalışmaları ile çevre düzenlemesi için yaklaşık 35 milyon TL’lik katkıda bulunduklarını hatırlattı. Başkan Aktaş, “Bugün eğer kendi savunma sistemlerini, İHA’larını ve SİHA’larını üreten bir Türkiye’den bahsediyor isek, tabii ki bu gelişim sürecini de burada yansıtmaya çalışacağız. Bina önüne Savunma Bakanlığı’ndan bir adet F4 e uçağın hibe edilmesine ilişkin protokoller imzalandı ve çalışmalar yürütülüyor. Bunun yanında yerli ve milli uçaklarımızın sergilenmesi amacı ile kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. İHA, SİHA ve çeşitli roketlerin sergilenmesi amacıyla projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Uzay ve havacılığa dair ne varsa ziyaretçilerimiz burada hepsine tanık olacak. Öncelikle şunu söylemeliyim ki biz bu projeyi bir Bursa projesi olarak değil, Türkiye projesi olarak görüyoruz. Bursa’mız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



Rekabet uzaya taşındı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ise, teknolojiye dayalı uluslararası rekabetin artık yeryüzünden uzaya taşındığı yeni bir dönemden geçildiğini vurguladı. Bursa iş dünyasını temsilen bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2013 yılından itibaren özellikle otomotiv ve makine gibi sektörlerdeki firmaların üretim yeteneklerini uzay, havacılık, savunma, nano teknoloji, kompozit malzemeler ve mekatronik gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Burkay, “Kent ekonomisindeki değişim ve dönüşümün startını verdiğimiz 2013 yılında ortaya koyduğumuz GUHEM projemizi de işte bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak 70, TÜBİTAK’ın ise 60 milyon TL’lik yatırımı ile toplamda 130 milyon TL’ye mal olan GUHEM’i, modern mimari yapısı ve estetiğiyle tıpkı Sidney opera binası gibi sembol bir eser olarak Bursa’mıza kazandırmış olduk. Sanayi ve teknoloji bakanlığımızın destekleri, Büyükşehir Belediyemiz ve TÜBİTAK’ın işbirliğinde yapımını tamamladığımız bu merkez sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda Bursa’mıza uzay ve havacılık yolculuğunda yeni bir misyon yükleyecektir. GUHEM gibi yeni nesillerin ufkunu açan merkezlerimizle birlikte üretken zihinlerimizin kabiliyeti ve teknolojideki dönüşüm hamlemiz, Bursa’mızı ve ülkemizi dünya vitrininde çok daha güçlü bir konuma yükseltecektir” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu da Türkiye’nin Uzay ve havacılık temalı ilk bilim merkezini Bursa’ya kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, BTSO ve TÜBİTAK’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve BTSO Başkanı Burkay, günün anısına çeşitli hediyeler verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek Bilim ve Teknolojisi Merkezi gerekse de GUHEM’in Bursa’ya kazandırılmasında büyük emek harcayan geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye de tablo hediye etti.

Kurdele kesip, Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk bilim merkezini ziyarete açan Bakan Varank ve protokol üyeleri, daha sonra GUHEM’i gezdi.

