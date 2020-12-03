Nilüfer Meclisi’nde bütçe açıklaması

Nilüfer Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısı bütçe tartışmalarına sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, Nilüfer’in özel kalem bütçesinin 15 milyon 226 bin lira olduğuna dair sözlerine meclis kürsüsünden cevap verdi.

Geçen hafta yapılan Bursa Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında bütçe görüşülürken, özel kalem harcamalarını eleştirenlere yanıt veren Başkan Alinur Aktaş, “Bütçesi Büyükşehir’in yüzde 15’i kadar olan Nilüfer’de 15 milyon 226 bin lira özel kalem bütçesi var, önce onu açıklayacaksınız” sözlerini sarf etmişti.

Bu sözlerden üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Büyükşehir bütçesi görüşülürken Nilüfer üzerinden böyle bir algı oluşturma çabasını açıkçası ben yakıştıramıyorum. Nilüfer’in bütçesi ile ilgili varsa bir soru işareti bunun konuşulacağı yer Nilüfer Belediye Meclisi’dir. Ben gerekirse tüm parti guruplarından temsilcilerle bir komisyon kurulup konunun incelenmesini ve kamuoyuna açıklanmasını öneriyorum” dedi.

2019 yılında Nilüfer’in 15 milyon olarak gösterilen özel kalem bütçesinin 2 milyon 132 bin 945 lira olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu harcamanın tüm ayrıntıları faturalarıyla birlikte açıklanabilir. Temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri, muhasebe standartlarına göre 0306 ekonomik sınıflandırması gurubunda yer alır. Burada çeşitli müdürlüklerin değişik harcamaları vardır. 15 milyon olarak gördüğünüz rakam Sayın Başkan’ın iddia ettiği gibi diğer müdürlüklere giydirilmiş ağırlama gideri değildir. O rakam, bizim örneğin Hasanağa, Gölyazı, Çalı, Akçalar, Misi ve Kayapa’da yaptığımız festival ve benzeri organizasyonlarla, milli bayramlarda yapılan etkinlikler, konserler, iftarlar ve hatta kandillerde lokma dağıtılması gibi etkinliklerimizde yapılan işlerin toplam maliyetidir. Ancak muhasebe tekniği gereği temsiltanıtma koduyla ifade edilir. Nitekim bu yıl pandemi nedeniyle bu etkinlikleri yapmadığımız için 2019 ile kıyaslandığında rakamın düştüğünü görürsünüz. Aynı şekilde Büyükşehir’in bütçesine de baktığımızda 7 milyon olarak açıklanan temsil tanıtma giderleri, 0306 koduyla bütün müdürlüklerin harcaması toplandığında 2019 yılı için 30 milyon gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Bu bir muhasebe tekniğidir, bütçeyi hazırlayan arkadaşlarımız gayet iyi bilir. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Sayın Başkan mali müşavirdir ve bunları gayet iyi bildiğini sanıyorum. O nedenle bu açıklamanın yakışmadığını düşünüyorum ve sayın Başkan’ın da bu açıklamayı yine mecliste düzeltmesini arzu ediyorum.”

Öte yandan yine Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan açıklamalarda hep Nilvak ile Nilüfer Belediyesi’nin ilişkilendirildiğini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, “Nilvak Bozbey ailesine ait bir vakıftır ve bu konuda bir açıklamaya gerek duyarsa sayın Mustafa Bozbey gereğini yapar. Ancak aramızda büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız var hatırlayacaklardır, 14.08 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan Süleyman Soylu imzasıyla gelen bir yazı var. Nilvak üzerinden yapılan denetimlerde soruşturmaya gerek duyulmadığı ifade edilmiş. Yani Nilvak hakkındaki iddialar incelenmiş ve soruşturma izni verilmemiş. Şimdi bunları kullanarak büyükşehir meclisinde Nilüfer üzerinden bir algı oluşturma çabasını yakışıksız buluyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum” dedi.

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