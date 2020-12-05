Bursaspor sezonun en kötü performansına imza attı

Bursaspor, dün oynanan Ümraniyespor maçında sezonun en kötü performansına imza attı. Yeşilbeyazlı takım rakip kaleye sadece 3 şutunu isabet ettirirken, duran toptan gelen gol dışında pozisyona dahi giremedi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası moraller bozuldu. Geçtiğimiz hafta Altay, dün de Ümraniyespor’a 31’lik skorlarla yenilen yeşilbeyazlı takım, iç saha galibiyet zincirini de bozmuş oldu. Bursa’da oynanan son 3 maçı kazandıktan sonra ilk kez kaybeden Bursaspor, Ümraniyespor karşısındaki performansıyla da şaşırttı. Rakip kaleye sadece 3 kez top isabet ettiren yeşilbeyazlılar, duran toptan gelen gol dışında pozisyona dahi giremedi. Üçüncü bölgeye geçmekte oldukça zorlanan Bursaspor, ligin en çok gol yiyen takımı olmaya da devam etti.

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