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Bursa'da, forkliftin çarptığı işçi ağır yaralandı

DHA

Bursa'da, forkliftin çarptığı işçi ağır yaralandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Barış Güvendi (44), çalıştığı orman ürünleri fabrikasında forkliftin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Sevkiyat alanını dolaşan Barış Güvendi'ye forklift çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yere düşen işçi, yaralandı. Fabrikaya sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Güvendi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Barış Güvendi'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-20 14:08:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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