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Marmarabirlik’ten yeni ihracat rekoru Marmarabirlik’ten 9 bin ton 25 milyon dolarlık ihracat

İHA

Marmarabirlik’ten yeni ihracat rekoru Marmarabirlik’ten 9 bin ton 25 milyon dolarlık ihracat

Turquality Marka Destek programına dâhil edilmesi ile birlikte ihracat hedeflerini büyüten Marmarabirlik, 2020 yılı sonunda 9 bin ton ve 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Marmarabirlik ihracatta yeni bir başarıya daha ulaştı. 2010 öncesi 18 ülkeye 3 bin 500 4 bin ton ihracat yapan Marmarabirlik 2019 yılında, 7 bin 200 ton ihracat ile zeytinzeytin yağı sektöründe 6.kez ihracat şampiyonu olmuştu. 2020 hedefini de bir üst noktaya taşıyan, ihracat yaptığı ülke sayısını Güney Kore, İrlanda, Liberya ve Gabon’ı ekleyerek 58’e çıkaran Marmarabirlik, 2020 yılı sonunda 9 bin ton ihracat gerçekleştirdi. Marmarabirlik, dövizin yükselmesi ve kur farkına rağmen bir önceki yıla göre ihracatta miktar olarak yüzde 25 büyüme sağladı.
İhracatta gelecekle ilgili hedeflerinin büyük olduğunu ve 2021 yılında 7. kez ihracat şampiyonluğa aday olduklarını ifade eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bayilik yapılanmasının olmadığı ülkelere yapılan ihraç kayıtlı satışlarla birlikte 58 ülkeye 9 bin ton ihracat gerçekleşmiştir. İhracat yaptığı ülke sayısını her geçen yıl artıran Marmarabirlik, zeytin ve zeytinyağı ihracatında ülkemize önemli döviz girdisi sağlamaktadır. Pandemi nedeniyle birçok sektörde ihracat rakamlarında düşüş yaşanırken, Marmarabirlik bu dönemde ihracatını artırmayı başarmıştır. Rekabet gücünü, satış ve karlılığımızı artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. İhracattan elde edeceğimiz gelirle ortaklarımıza daha fazla destek sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Avrupa merkezli kurulacak yapılanma ile birlikte, rafta bulunurluğu artırmak ve tüketici taleplerine hızlı bir şekilde karşılamayı hedeflediklerini belirten Asa, “Son yıllarda ihracat yaptığımız ülkelerde Marmarabirlik etkin dışı pazarda da tercih edilen bir marka haline gelmiştir. İhracat rakamlarının 9 bin tonlara ulaşması bunun en güzel göstergesidir. Geçtiğimiz yıl 7 bin 200 ton olan ambalajlı ürün ihracatını yüzde 25 oranında büyüme ile 9 bin tonlara ulaştı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen 2023 vizyonu eylem planı kapsamında, 10 bin ton ihracat ve 30 milyon dolar ciro hedefine çok yaklaştık. Marmarabirlik dış pazarda önemli bir oyuncu haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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