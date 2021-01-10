Yumurta yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde, yumurta yüklü kamyon devrildi, bir kişi öldü.

Kaza dün öğleden sonra Bursa Harmancık yolunda meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden gelen Halil Esen yönetimindeki yumurta yüklü kamyon, kontrolünden çıkıp devrildi. Yan yatan kamyonda yumurtalar yola dağılırken, sürücü Halil Esen hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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