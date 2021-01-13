İlkokul öğrencileri sanatla buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin çevrimiçi olarak düzenlediği sergi turuna bu defa ilkokul öğrencileri katıldı. Önce “Kristal Berraklığı Sergisi”ni rehber eşliğinde gezen öğrenciler daha sonra da “Baskıyla Parlak Desenler Atölyesi”ne katılarak sulu boya ve streç filmlerle desen çalışması yaptılar.

Nilüfer Belediyesi, eğitimlerini evden sürdüren öğrencilere yönelik düzenlediği etkinliklerle onları kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi’nin, Çevrimiçi Öğrenme Programı kapsamında, Pera Müzesi Öğrenme Programları iş birliğiyle düzenlediği etkinliklerden biri de Pera Müzesi Çevrimçi Sergi Turu ve Baskıyla Parlak Desenler Atölyesi oldu. Bu etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri Pera Müzesi sergilerini hem gezdi hem de yeni bilgiler öğrendi.

Etkinlikte ilk olarak çevrimçi sergi turu gerçekleşti. Önceden kayıt yaptıran öğrenciler Pera Öğrenme ekibi rehberliğinde “Kristal Berraklığı Sergisi”ni gezerek bilgi aldı.

Çevrimiçi sergi turunun ardından Baskıyla Parlak Desenler Atölyesi düzenlendi. Daha önceden malzemelerini hazırlayan öğrenciler, atölyede eğitmen eşliğinde desen çalışması yaptı. Öğrenciler atölyede, önce sergideki sanatçılardan biri olan Kıymet Daştan’ın; CD’leri eriterek ürettiği, 15 yapay taştan oluşan eserini inceledi. Daha sonra da doğal taş ve kristallerin soyut desenlerinden ilhamla, sulu boya ve streç film kullanan çocuklar desen çalışmaları yaptı. Öğrenciler, evde etkinlik yapmayı kolaylaştıran, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren çevrimiçi Öğrenme Program ile güzel ve verimli bir gün geçirdi.

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