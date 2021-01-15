Esgin’den yatırım gezisi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa’da devam eden yatırım bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Beygirci’nin de eşlik ettiği ziyarette, Kirmasti Deresi ve Çevresi Rekreasyon Alanı’nı gezen Milletvekili Esgin, Çeltikçi ve Yamanlı’ya da köprü müjdesi verdi. Kirmasti Deresi Düzenleme Alanı’nda süren çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mehmet Kanar’dan bilgiler alan Milletvekili Mustafa Esgin yatırımı, ‘Mustafakemalpaşa'nın vizyon projesi’ olarak yorumladı. Esgin, suyun akışının sağlanacağı setlerin yükseltidiği projenin, Mustafakemalpaşa’nın sosyal yaşantısına ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise proje ile Mustafakemalpaşa’nın kültürel ve ekonomik değerini arttıracağını belirterek; “1620 metre uzunluğunda, 520 metre dere yatağına sahip mimari projenin peyzaj düzenlemesinin ardından şehrin kalbinin nasıl canlandığını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı heyeti daha sonra Çeltikçi ve Yamanlı mahallelerini ziyaret ederek üreticilerle görüştü. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Mustafakemalpaşa'da hemşehrilerimizin talep ve beklentilerine yerinde çözüm buluyoruz. Yamanlı Mahallesi’nde, mera ve tarlalara ulaşımı kolaylaştıracak köprü inşaatına başlıyoruz. Çeltikçi Mahallesi’ndeki köprü ve çevresinin iyileştirilmesi içinde incelemeler gerçekleştirdik” dedi.

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