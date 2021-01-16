Nilüfer’de satranç heyecanı başlıyor

Nilüfer Belediyesi, 12 yaş altı çocuklara yönelik çevrimiçi satranç turnuvası düzenliyor. Başvuruları 22 Ocak’a kadar devam edecek olan turnuva 24 Ocak’ta chess.com üzerinden yapılacak.

Nilüfer Belediyesi, bilimsel olarak zihinsel gelişimi olumlu desteklediği bilinen satrancın daha geniş kitlelere yayılması, çocukların daha fazla ilgi göstermesi hedefiyle satranç turnuvası düzenliyor. Turnuva, çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Nilüfer Belediyesi 12 Yaş Altı Çevrimiçi Satranç Turnuvası’na başvurlar başladı. Turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu Lisansına sahip 2020 2021 yılı vizesi yapılmış, 2014 ve öncesinde doğan, lisan ili Bursa olan sporcular katılabilecek. Turnuvada yer almak isteyen sporcular www.chess.com adresinden ücretsiz olarak kullanıcı adı oluşturduktan sonra veya var olan kullanıcı adları ile www.bursa.tsf.org.tr adresinden çevrim içi kayıt yaptırabilecekler.

Profesyonel satranç ara yüzü olan chess.com platformunda oynanacak turnuvaya 12 yaş altı yüzlerce yeteneğin katılması bekleniyor. Son başvuru tarihi 22 Ocak olan turnuva 24 Ocak Pazar günü yapılacak. “8 yaş altı”, “10 yaş altı” ve “12 yaş altı” kategorilerinde düzenlenecek turnuvada dereceye girenlere ödüller de verilecek. Birinciler satranç saati ve seyahat satranç takım, ikinciler profesyonel squash tenis raket seti, üçüncüler profesyonel pinpon raket takımı seti ve yarıprofesyonel model uçak, dördüncü ve beşinci olanlar da profesyonel futbol topu ile ödüllendirilecek.

Ayrıca bütün kategorilerde ilk üç dereceyi yapanlar ve en iyi kadın sporcu kupa kazanacak. Nilüfer Belediyesi 12 Yaş Altı Çevrimiçi Satranç Turnuvası sırasında Nilüfer Belediyesi’nin YouTube ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar yapılarak turnuva heyecanını izlemek isteyenlerle paylaşılacak.

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