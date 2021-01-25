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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de kültür sanat pandemide de devam etti

İHA

İnegöl’de kültür sanat pandemide de devam etti

Geçen sene ilk covid19 vak’asının görüldüğü mart ayına kadar 35 kültür sanat faaliyeti yapan İnegöl Belediyesi, sosyal mesafeli kültür sanat etkinliklerine devam ediyor.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2020 yılı çalışmalarına dâir değerlendirmelerde bulundu. Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi, İNESMEK, Bilgi Kültür Evleri gibi birimleri de bünyesinde barındıran Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2020 faaliyetlerinin pandemiden oldukça etkilendiğini kaydeden Başkan Taban, “2020 yılı normal bir şekilde başladı. Programlarımız planlı, kültür sanat etkinliklerimiz Ocak ve Şubat aylarında eksiksiz şekilde yapıldı. Ocak ayında 8 çocuk etkinliği, 3 yetişkin tiyatro, 2 konser, 2 sergi, 1 çocuk atölye çalışması ve 1 sirk gösterisi olmak üzere 17 programda toplam 6450 izleyiciye ulaştık. Şubat ayında ise 5 çocuk etkinliği, 2 yetişkin tiyatro oyunu, 2 konser, 3 seminer, kitap fuarımız ve 2 edebiyat yarışması ile 15 programda toplam 120 bin 600 kişiye eriştik. Mart ayı da normal şekilde başladı. Ancak henüz ilk 3 programda 550 kişiye erişmişken, covid19 salgını nedeniyle tüm programlar iptal edildi. Devamında Nisan ayında 1 program, Mayıs’ta 4, Haziran’da 3, Temmuz’da 4, Ağustos’ta 3, Eylül’de 3, Ekim’de 3, Kasım’da 4 ve Aralık ayında 1 program yapabildik. Ancak buna rağmen kültür ve sanat anlamında dolu bir yıl olduğunu ifade edebilirim. Yeni normale ayak uydurarak online etkinlikler, kültür sanat otobüsüyle şehir turları ve benzeri çalışmalarımızla kültür sanatı yaşatmaya devam ettik” dedi.
Pandemi öncesi Kitap Fuarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti:
“Bu yıl Kitap Fuarımızda farklı faaliyetleri hayata geçirdik. Yine her yıl olduğu gibi kütüphanesiz köy okullarımız için Kitap Kumbarası uygulamasıyla yüzlerce kitap bağışı aldık. Kitap Fuarımız kapsamında şehrimizde ağırladığımız yazarlarımızla okullarda ve fuar alanında yazar buluşmaları gerçekleştirdik. ‘Telefona 45 Dakika Ara’ sloganıyla kitap okuma etkinliği yaptık. Bu etkinliğe katılan herkese, okuduğu kitabı hediye ettik. Söyleşi ve imza günlerimizde; Bahadır Yenişehirlioğlu, Fatih Çıtlak, Canan Karatay, Ahmet Günbay Yıldız, Sinan Yağmur, Beyza Alkoç, Hayati İnanç, Rasim Özdenören gibi isimleri konuk ettik. Ayrıca bu yıl bir yeniliğe de imza atarak çekiliş düzenledik. Sosyal medya üzerinden yapılan çekilişte 100 kitaplık dev bir hediye verdik.”
Nöbetçi kitaphane 1072 üye ile hizmet veriyor
Taban, “İnegöl Belediyesi olarak Mart ayında çok önemsediğimiz, gençlerimiz için yeni bir merkezi hizmete açtık. İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanemiz, restore ettiğimiz konakta hizmete girdi. İlk günden itibaren öğrencilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaşan merkezimiz pandemiden dolayı bir süre hizmete ara vermek durumunda kalsa da şuanda 1072 üye öğrenci ile hizmet vermeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün önemli çalışmalarından biri de kurslar. 2020 yılında 15 farklı branşta 594 kurs başvurusu yapıldı. Mart 2020 itibariyle pandemi sebebiyle maalesef kurslar iptâl edildi. Ancak bazı kurslarımızı online olarak devam ettirdik. THM Gençlik Korosu, TSM, Bağlama, Piyano ve Keman kursları online olarak gerçekleştirildi” diye konuştu.
Taban, “Bu süreçte okulların kapanmasıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklarımız için de Haziran ayında ‘Temiz Şehrim Temiz Geleceğim’ konulu resim, şiir ve deneme yarışması düzenlendik. Yine Halk Dansları Topluluğumuz ile yöresel sanatçılarımızın katkılarıyla İnegöl Türküleri klip çekimleri yapılarak sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Bu çalışmalar da ilçe halkımızdan büyük ilgi gördü. 15 Temmuz Anma Programlarımız da her yıl olduğu gibi bu yıl da meydanlarda gerçekleştirildi. Yeni normal dönem içerisinde pandemi kurallarına göre yapılan anma programında, ilçe halkımı tıpkı 15 Temmuz 2016 gecesi olduğu gibi yine meydanları sahipsiz bırakmadı. Ayrıca yeni normal sürecinde Sosyal Mesafeli Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerimiz de oldu. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki Açıkhava Gösteri Merkezinde konser ve tiyatro gösterileri yapıldı. Ancak bu gösteriler vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden iptal edilmek durumunda kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramında da yine açık otobüsümüz ile şehir tur4u ve Bayram coşkusu yaşatıldı. Üniversite tercih döneminde ise öğrencilerimize tercih tüyolarıyla ilgili videolu içerikler hazırlandı. İnegöl’ümüzün Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Eylül’de de yine özel programlarla ilçe halkımızı buluşturduk. Bu özel günde Milli Mücadele Döneminde İnegöl Kurtuluş Sergisi düzenlendi. Online sergi, ziyaretçi akınına uğradı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da yine Kültür Sanat Otobüsümüz ile şehir turu ve Uzun Sokakta açık alanda 29 Ekim Cumhuriyet Sergisi düzenlendi. Kasım ayında İzmir depremi sonrası yine Uzun Sokakta açık hava sergimiz oldu. Aynı yerde 24 Kasım’da da Öğretmenler Günü Sergisi düzenledik” dedi.

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