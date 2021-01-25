At arabalı hırsızlar kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA´nın İnegöl ilçesindeki metal sanayiye giren at arabalı şüphelilerin, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün İnegöl ilçesi, metal sanayideki 20. Metal Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen at arabalı iki şüpheli, Halil Tosun'a ait iş yerinin önüne gelerek çalışanlar tarafından konulan TIR dorsesinin konteynır kapağı ve işyerindeki diğer metal malzemeleri çaldı. Yaklaşık 3 dakika boyunca kameralara takılan şüphelilerin o anları saniye saniye kaydedildi. Hırsızlık şüphelileri, çaldıkları malzemelerle uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-25 13:03:09
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