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Türkiye’de leylek sürüleri görülmeye başlandı, doğa fotoğrafçıları heyecanlı

İHA

Türkiye’de leylek sürüleri görülmeye başlandı, doğa fotoğrafçıları heyecanlı

Türkiye’de şubatın son haftasıyla birlikte ilk leylek sürüleri görülmeye başlandı. Mart ayında yoğunluk kazanacak leylek göçü baharın da habercisi olması nedeniyle doğaseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Her yıl dünya üzerinde yüzlerce kuş bilimci özellikle göçmen kuşların göç rotalarını tespit etmek için kuşların bacaklarına, üzerinde her biri için ayrı kod bulunan halkalar takıyor. Kaydı alınarak kod numarası verilen kuş ise daha sonra doğaya geri salınarak geri bildirim için bekleniyor.
Uydu takip cihazlarının maliyetinin yüksek olması nedeniyle en çok kullanılan yöntem olan halkalama pratik olsa da geri bildirimi oldukça zor. Çünkü halkalanan kuş salındıktan sonra geri bildirim süreci uzun yıllar alıyor. Ayağında halkasıyla birlikte doğaya geri salınan bu kuşların gittikleri ülkelerde kuş gözlemcisi, kuş fotoğrafçısına veya doğa koruma ekiplerine denk gelmesi ve bu kişilerin de kuşu gördüklerini uluslararası halkalama istasyonlarına geri göndermesi gerekiyor.
Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş her yıl olduğu gibi bu yıl da göç dönemi öncesi ekipmanlarını hazırlayıp leylek göçünü beklemeye başladı. Tüydeş, geçen yıl 30‘a yakın halkalı kuş tespit edip bunların geri bildirimini yaptığını ifade ederek bilimsel çalışmalara da destek verdiğini ifade etti. Zaman zaman yüzlerce kuş içinde halkalı olanı bulmanın zor olduğuna değinen Tüydeş, “Son yıllarda özellikle göç dönemlerinde buna ağırlık veriyorum. Bu hem bilimsel bir çalışmaya destek oluyor. Hem de halkalanan kuşun hikayesi özellikle sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. İnsanlar kuşların şaşırtıcı göç hikayelerini okumayı seviyor” dedi.
Bu zamana dek Türkiye sınırları içerisinde ve İsrail, Polonya, Almanya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Sırbistan, Romanya gibi ülkelerde halkalanmış kuşların geri bildirimine katkı sağladığını belirterek vatandaşlara da bir çağrıda bulunan Tüydeş, doğada ölü veya yaralı dahi olsa ayağında halka olan bir kuşa denk geldiklerini bunun geri bildiriminin önemine vurgu yaparak insanları bu konuda daha duyarlı olmaya ve gerekli yerlere bilgi vermeye çağırdı.
Tüydeş, geçen yıl Yunanistan Halkalama İstasyonunca halkalanmış 2 leylek tespit etmesinin ardından Yunan kuş bilimcilerin 2020 yılında halkaladıkları ilk leyleklerden birine Alper ismini verdiğini, geri bildirim mailinde cevap olarak Türkçe teşekkür mesajı yer aldığını ve bu jestin büyük mutluluk oluşturduğunu söyledi.

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