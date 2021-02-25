Bursaspor - Menemenspor maçında sahaya kedi girdi

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Hasan BOZBEY / BURSA (DHA) - Bursaspor ile Menemenspor arasında oynanan karşılaşma sırasında sahaya kedi girdi.

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile Menemenspor karşılaştı. 1-0'lık Menemenspor'un galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında stadyumda bulunan bir kedi, saha içerisine girdi. Bir süre sahada gezinen kedi, daha sonra sahayı terk ederek uzaklaştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2021-02-25 21:22:13



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