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(Özel) Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok İskender Kebap’ın sahibi Yavuz İskenderoğlu, yıllardır yanında çalışan 12 kişilik personelin şirket içerisinde oluşturdukları organizasyonla firmayı milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu İddia edilen nitelikli dolandırıcılık olayı sonrası çok sayıda çalışan ile alakalı tahkikat başlatıldı Olayla ilgili inceleme yapan bilirkişinin raporunda firma içerisinde çalışan şef garsonlar, komiler, kasa görevlileri, ocak görevlileri ve muhasebe görevlilerinin içerisinde bulunduğu 12 kişilik oluşumun açılan adisyonları iptal gösterip, birden fazla masaya tek adisyon açıp, ocaktan çıkan binlerce kebaba adisyon dahi açmadan satış yaparak son 5 yılda firmayı 6 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi Çalışanların firmada kullanılan bilgisayara ek program kurup masalara adisyon açılmış gibi gösterdikleri, elde ettikleri kazancı kasaya göndermeyip gün sonunda aralarında pay ettikleri belirlendi Raporda bazı garsonların peşin aldıkları ödemeleri de kasaya getirmek yerine ceplerine atarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerinden bahsedildi Bazı çalışanların kısa süreli aralıklarla Paris ve Roma gibi yerlerde birer haftalık tatil yapıp geceliği 5 bin liraya varan otellerde konakladıkları tespit edildi. Şirket içerisinde organize çalıştığı iddia 12 kişinin Whatsapp’ta "İskender Konsey" ismiyle kurdukları grupta yaptıkları yazışmaları da çözen bilişim polisleri, şahısların para paylaşımını ve bu paylaşım yüzünden yaptıkları tartışmaları da ortaya çıkardı.

İHA

(Özel) Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok İskender Kebap’ın sahibi Yavuz İskenderoğlu, yıllardır yanında çalışan 12 kişilik personelin şirket içerisinde oluşturdukları organizasyonla firmayı milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu İddia edilen nitelikli dolandırıcılık olayı sonrası çok sayıda çalışan ile alakalı tahkikat başlatıldı Olayla ilgili inceleme yapan bilirkişinin raporunda firma içerisinde çalışan şef garsonlar, komiler, kasa görevlileri, ocak görevlileri ve muhasebe görevlilerinin içerisinde bulunduğu 12 kişilik oluşumun açılan adisyonları iptal gösterip, birden fazla masaya tek adisyon açıp, ocaktan çıkan binlerce kebaba adisyon dahi açmadan satış yaparak son 5 yılda firmayı 6 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi Çalışanların firmada kullanılan bilgisayara ek program kurup masalara adisyon açılmış gibi gösterdikleri, elde ettikleri kazancı kasaya göndermeyip gün sonunda aralarında pay ettikleri belirlendi Raporda bazı garsonların peşin aldıkları ödemeleri de kasaya getirmek yerine ceplerine atarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerinden bahsedildi Bazı çalışanların kısa süreli aralıklarla Paris ve Roma gibi yerlerde birer haftalık tatil yapıp geceliği 5 bin liraya varan otellerde konakladıkları tespit edildi. Şirket içerisinde organize çalıştığı iddia 12 kişinin Whatsapp’ta "İskender Konsey" ismiyle kurdukları grupta yaptıkları yazışmaları da çözen bilişim polisleri, şahısların para paylaşımını ve bu paylaşım yüzünden yaptıkları tartışmaları da ortaya çıkardı.

Bursa Kebabı denince ilk akla gelen İskender Kebap’ın sahibi Yavuz İskenderoğlu, firmasında çalışan 12 kişilik grubun kendi aralarında oluşturdukları organizasyonla şirketi milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddia edilen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili başlatılan soruşturma sonrası çok sayıda çalışan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme yapan bilirkişinin raporunda firma içerisinde çalışan şef garsonlar, komiler, kasa görevlileri, ocak görevlileri ve muhasebe görevlilerinin içerisinde bulunduğu 12 kişilik oluşumun açılan adisyonları iptal gösterip, birden fazla masaya tek adisyon açıp, ocaktan çıkan binlerce kebaba adisyon dahi açmadan satış yaparak son 5 yılda firmayı 6 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.
Çalışanların firmada kullanılan bilgisayara ek program kurup masalara adisyon açılmış gibi gösterdikleri elde ettikleri kazancı kasaya göndermeyip gün sonunda aralarında pay ettikleri belirlendi. Raporda bazı garsonların peşin aldıkları ödemeleri de kasaya getirmek yerine ceplerine atarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerinden bahsedildi. Bazı çalışanların kısa süreli aralıklarla Paris ve Roma gibi yerlerde birer haftalık tatil yaptıkları geceliği 5 bin liraya varan otellerde konaklama yaptıkları tespit edildi. Şirket içerisinde organize çalıştığı iddia edilen oluşumun Whatsapp yazışmalarını da çözen bilişim polisleri şahısların İskender Konsey ismiyle kurdukları grupta para paylaşımı yüzünden yaptıkları tartışmalarını ortaya çıkardı.

"İşçi değil evlat olarak gördüm, hiç bir işçimin hakkı bende kalmadı"
15 yaşında ustalık peştamalını takarak fiilen ve resmen işinin başına geçen ve o günden beri İskender markasını Türkiye ve dünyaya tanıtmayı hayat mücadelesi haline getiren Yavuz İskenderoğlu, kendisinde büyük bir hayâl kırıklığına sebep olan olay sonrası eşi ile birlikte Bodrum’a gitti. Bir süredir Bodrum’da kalan Yavuz İskenderoğlu, yanında büyüyen kimisini evlendirip asker ettiği, personelinin yaptığı yolsuzluk olayını yıllar sonra anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
İş hayatının her döneminde çalışanlarını işçi değil evlat olarak gördüğünü belirten Yavuz İskenderoğlu, "Onlar ya da değil, her kimse geriye dönük düşündüğümde, 15 yaşında ustabaşı olduğum dönemden bu günkü 71 yaşıma geldiğim döneme kadar hiç bir işçinin bende hakkı hukuku kalmamıştır" dedi. Olayın ucuz bir hırsızlık olmadığını bilişim suçu da işlenerek organize olarak yapılan nitelikli bir dolandırıcılık olduğunu ifade eden İskenderoğlu, komiden şef garsona, ocakçısına kadar kendi aralarındaki yazışmalar ortaya çıkmış, günlük 10 bin liralara varan rakamları kendi aralarında paylaşmışlar, bunlar kamera kayıtlarıyla da ispatlı. Adli süreç devam ediyor. Umarım en ağır cezayı alırlar" dedi.
Olayla ilgili sorularla muhatap olmak istemediği için Bodrum’a geldiğini ifade eden Bursalı işadamı, Bursayı çok özlediğini belirtirken gözyaşlarına boğuldu. İskenderoğlu, "Ben Bursa markasıyım, Bursa’da doğup büyüdüm, Bursa’da ölmek istiyorum. Buralar bana yetmiyor" diye konuştu.

5 yılda 17 bin hesap, 80 bin tabak kebap iptali yapmışlar
Bursa’nın ünlü markası İskender Kebap’ı derinden sarsan dolandırıcılık olayı 4. kuşak olan Yavuz İskenderoğlu’nun oğulları Oğuzhan ve İskender Kayhan İskenderoğlu’nun yönetimi devralmasıyla ortaya çıktı.
Pandemi döneminde hesap kitap işlerine ağırlık veren iki kardeş, kasa raporlarını ve adisyonları incelediklerinde yapılan yolsuzluğun farkına varıp gerekli mercilere şikâyette bulundu. Babalarının verdiği öğütleri dinleyip muhasebenin verdiği raporlarla değil hesabı kitabı kendileri yapmak için kolları sıvadıklarını ve olayın içine girdikleri ilk günde adisyon iptallerinin dikkatlerini çektiğini ve bu yönde araştırma başlattıklarını belirten Oğuzhan İskenderoğlu, başta konduramadıklarını ancak daha sonra ocaktan çıkan kebap sayısıyla adisyonlardaki kebap sayısını karşılaştırınca acı gerçeklerle karşılaştıklarını söyledi. Oğuzhan İskenderoğlu,"Aşağı yukarı kazandığımız kadarını da çaldırıyormuşuz. Bilirkişinin geriye dönük 5 yılda yaptığı incelemede yaklaşık 6 milyon liralık zarara uğramışlıktan bahsediliyor. 5 yılda 17 bin hesap yani 80 bin tabak kebap iptal olmuş. Ancak hiç yazılmayan adisyona düşmeden alınan paralarda var. Aynı masaya açılan tek adisyonla 34 kez yemek yenmiş ama tek adisyonun parası kasaya gelmiş. Bunları itiraf edenler var Whatsapp’ta İskender Konsey isminde grup oluşturmuşlar burada günlük elde ettikleri kazançları ve nasıl paylaşacaklarını yazmışlar. Bunların hepsi ortaya çıktı.12 yıldır devam eden bir yolsuzluk çetesi bu. Bizim tahminimiz 6 milyonun çok daha üzerinde bir rakam" diye konuştu.

Hayâlet masalara servis
Toplantı masasında oturduğu sırada salonda hesap alan bir garsonun adisyon yerine elindeki kağıda yazdığı fiyat pusulasıyla para aldığını fark edip aslında olayların fitilini ateşleyen İskender Kayhan İskerderoğlu ise, 12 kişilik çetenin şirketin kasa işletim sistemine ek olarak korsan program kurup illegal yolla toplanan parayı gün sonunda kendi aralarında pay ettiklerini söyledi. Kayhan İskenderoğlu, "Hayâlet masa denilen bir sistem kurmuşlar, hiç bir şekilde fiş biriminden çıkmıyor. Mevcut sistemin dışında kurulan sistemle siparişler alınıyor, siparişler masada sanki müşteri varmış gibi gözüküyor, ancak müşteri kalktığında iptale alındığında ne bizim kasamızın gerçek ekranına düşüyor, ne de muhasebenin ara sistemine düşüyor. Tamamen masa ortadan kayboluyor. Kasanın içerisinden müdahale edip sistemi iptal yetkilerini tüm garsonların yapabileceği hale getirip güvenlik seviyeleri ile oynadıkları bir sistem haline dönüştürmüşler diye konuştu.
F.A., İ.Y., M.K., E.Ç., E.Ç., G.G., İ.Y., K.K., M.E.Ç., M.K., O.K., Ö.G. isimli 12 kişinin halen tutuksuz olarak yargılandığı nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili ilk duruşmanın 3 Mart tarihinde Bursa Adliyesi’nde yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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