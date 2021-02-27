Bursalı gençler başkanını seçti AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk oldu

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığına Ömer Faruk Temiztürk seçildi.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski bakanlardan Faruk Çelik, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanlarının da katıldığı kongrede, İl Gençlik Kolları Başkanlığına Ömer Faruk Temiztürk seçildi.

Milletin iradesinin önünde durulamayacağını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, “Milletin iradesi engellenemez. Kurallarla, birtakım engellemelerle milletin yürüyüşü durdurulamaz. Bunu devam ettirecek olanlar, sizlersiniz. Biz, çok badire atlattık ve çok yasakları kaldırdık, çok şeyi başardık ama başarıyı yönetecek olan, sizlersiniz. Onun için çok hazırlıklı olun. Şairlerden de mülhem üstat diyordu ya 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' gençler olun. Aklınızı asla kiraya vermeyin. Aklını kiraya verenlerin ülkeye maliyetini gördünüz. Aklını milletin lehine çalıştırmayıp milletin iradesini baskı altına almaya gayret için kullananların ülkeye maliyetini hep birlikte gördük" şeklinde konuştu.

AK Parti’nin her zaman gençliğin ve bu milletin partisi olduğunu ifade eden Başkan Davut Gürkan, ”Çünkü AK Parti, Türkiye'nin en genç il başkanı olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuruldu. Siyasi hayatında gençlerin ve kadınların her daim yanında yer aldı. Genç kardeşlerimizin yönetimlerde, meclis üyeliklerinde mutlaka yer alması için bizzat takibini yaptı. İşte bizler, gençlik yıllarından itibaren memleket davasına omuz vermiş, yüreğini koymuş, daha gençlik kolları başkanıyken 'benim büyük hayallerim var' diyen, ömrünü milletinin yoluna adayan böyle bir dünya liderinin yol arkadaşlarıyız. Gençlerin heyecanı, onların enerjisi, şevki, umutları bizim en büyük güç kaynağımızdır. Sizler gibi yol arkadaşlarımız olduğu sürece önümüzde çözülmeyecek hiçbir sorun, verilmeyecek hiçbir mücadele yoktur. Bizler bu ülkenin 28 Şubat dönemi gençliği olarak Türkiye'deki birçok üniversitenin kapısından kovulan bir gençliktik. Düşüncesi ne olursa olsun, bu ülkenin bütün gençleri eşit ve adil eğitim hakkına kavuşsun diye çalışan gençliktik. Hiç kimsenin gençler üzerinden karıştırmasına müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimizi ilan ettik, hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Bizler eski Türkiye'nin yokluklarını gidermek için o dönemin gençleri olarak ter döktük. Sizlerse AK Parti’nin inşa ettiği yeni Türkiye'de, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüdüğümüz bu yolda özgürce ve huzurla büyüyen bir neslin liderleri olacaksınız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Gençler geleceğimizdir. Çünkü gençlik insan hayatının en kıymetli hazinesidir. Bir milletin gençliğini bugünden görmek için, gençliğine bakmanız yeterlidir. Ben inanıyorum ki, ecdadımızın bize bırakmak için canlarını hiçe sayarak sahip çıktıkları vatan topraklarına bu gençlikte aynı heyecanla sahip çıkacaktır. Gençler, bizim inşa etmek istediğimiz bu ülkenin yarınlarını daha iyi yerlere getirecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.