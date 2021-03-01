Bursaspor’un gol hasreti sona erdi

TFF 1. Lig’de çıktığı son üç maçta gol sevinci yaşayamayan Bursaspor, Akhisarspor ağlarını üç kez sarsmayı başardı.

TFF 1. Lig’in 20. haftasına kadar her maçta gol sevinci yaşayan tek takım olan Bursaspor, son üç haftadır rakip ağları sarsamamıştı. Yeşil beyazlı takım, ligin 24. haftasında Akhisarspor’la oynanan karşılaşmada rakibini 32 mağlup ederek gol orucunu bozmuş oldu. Tuzlaspor, Balıkesirspor ve Menemenspor’un ağlarını havalandıramayan Bursaspor, Akhisarspor’u, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı ve Burak Kapacak’ın golleriyle mağlup etti. Yeşil beyazlı takım 9 hafta sonra ilk kez bir maçta üç gol atma başarısı da gösterdi.

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