Burak Kapacak, Bursaspor’un 10 golüne doğrudan etki yaptı

Bursaspor’un başarılı genç oyuncuları arasında yer alan Burak Kapacak, 2 ay sonra Akhisarspor maçında gol sevinci yaşadı. 21 yaşındaki futbolcu, kadro dışı kalan Ali Akman’dan sonra ligde takımına en çok gol katkısı yapan futbolcu konumuna geldi.

TFF 1. Lig’in 24. haftasında 20 geriden gelip Akhisarspor’u 32 mağlup eden Bursaspor’un galibiyet golünü atan Burak Kapacak, gol sayısını da 6’ya çıkarttı. En son 7 maç önce, 28 Aralık 2020’de Eskişehirspor ağlarını havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, 2 ay aranın ardından gol sevinci yaşadı. 6 gol, 4 asistle Bursaspor’un 10 golüne doğrudan etki yapan Burak Kapacak, bu sezon 22 maçta ilk 11’de şans buldu ve bin 801 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu ayrıca, kadro dışı kalan Ali Akman’dan sonra gol ve asist bakımında takımı adına en çok katkı sağlayan oyuncu konumunda yer alıyor.

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